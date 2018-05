CLUB FARO | Berto y María: "No nos sentimos cómodos en donde se llama abuso a una violación"

María Salinas, con la escritora Clara do Roxo y Berto Pirata en la conferencia "Solidarizando con letras".

"No nos sentimos cómodos donde se llama abuso a una violación; donde la presidenta de una comunidad no dimite por haberse reído de todo el sistema público de Educación y lo hace por robar dos cremas; donde siga habiendo discriminación por discapacidades o diversidades físicas o mentales", aseguró el coautor de "Elefantes de Papel", Berto 'Pirata' para justificar el estado de "rebeldía" e "irreverencia" del que nació el proyecto solidario, que ayer fue presentado por primera vez en braille, en presencia de un responsable de la ONCE y con intérpretes en lengua de signos de la Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra.

La profesora de Primaria María Salinas y Berto 'Pirata', ambos autores del libro solidario "Elefantes de papel" explicaron en Club FARO cómo nació, creció y está engordando una experiencia solidaria que involucra y se nutre con diferentes ONG's y del que partirá otro proyecto a partir de junio del que por el momento prefirieron no avanzar nada. El 26 de junio, en las últimas presentaciones en Vigo y A Guarda desvelarán el futuro.

"Son relatos cortos porque es el ritmo que impone la sociedad", explicó María Salinas que, repasando los porqués de la obra autoeditada -cada detalle encaja y fue pensado- destacó el trabajo de ilustración, realizado por un jovencísimo dibujante, Humberto Ademar Farias. "La vida no deja de ser un puzzle en el que debemos quedarnos con las piezas que mejor encajan con nosotros", reflexionó.

Esa suma de esfuerzos solidarios y literarios fue presentada por la escritora y directora de "Aliteraclara", Escola de Escritura Creativa y de algún modo artífice del proyecto, Clara do Roxo, ya que María y Berto se conocieron en uno de sus talleres literarios. "Elefantes de papel nació el 15 de octubre de 2017; día de fuegos, de lástima, de pena...", comenzó Clara do Roxo, "ellos son personas maravillosas en las que aflora la magia y esa magia que tienen dentro, apareció y los unió de forma solidaria".

La conferencia contó con la presencia del responsable de la ONG "Conrazones" a cuya actividad fue destinado un euro de cada uno de los ejemplares vendidos, que no se encuentran en librerías. Dicha organización solidaria con sede en A Guarda ha logrado plantar maíz, cultivar un invernadero y montar un corral, entre otras características que buscan la autosuficiencia y un modus operandi diferente a otras instituciones.

La jornada también contó con una excelente actuación musical a cargo de un pianista y a varios intérpretes que se encargaron de doblar a lengua de signos las palabras de los ponentes.

"Elefantes de papel" es un compendio de 52 relatos cortos ilustrados en gallego y castellano que aborda sobre todo, la temática social -la importancia de los abuelos en nuestra sociedad, los refugiados, la pobreza, ecología- pero que también incluye relatos de amor y humor, al tiempo que va acompañada de un proyecto solidario.

"Hemos decidido autopublicar y los libros no se vende en librerías sino en las propias presentaciones, a través de nuestra página de Facebook o en espacios como Librinde (Vigo) que ha entendido a la perfección nuestra filosofía", indicó María Salinas. "De entrada nos propusimos llevar a cabo 52 presentaciones solo en nuestra comunidad, pero a día de hoy ya tenemos ocho cerradas en Madrid", añadieron.

En todas las presentaciones, donan un euro a una asociación, colectivo u ONG de la zona y, a mayores, otro euro del total de los libros vendidos en este viaje solidario a la asociación Conrazones de A Guarda (Pontevedra). Hasta el momento han colaborado con asociaciones tan dispares como Lápices y colores, Ecolectivo, Os Biosbardos, Protectora de animais do Morrazo, STOP Accidentes, RSP de Vigo, SOS Racismo etc.

"El objetivo de este proyecto, no es tanto recaudar dinero para esos pequeños colectivos, sino darles visibilidad (tejer redes)", reconocen. "A mayores de las presentaciones, tenemos pendiente una visita a la cárcel de A Lama (Pontevedra) donde implicaremos a los internos en la lectura de nuestros relatos con la intención de que pasen un rato diferente", recordó Berto. "Visitamos también centros de la tercera edad, de salud mental, los que previamente enviamos relatos adaptados del libro para que, entre todos, los dramaticemos. Hemos estado en Alento, Residencia Doral, Ballesol, Avelaíña, San Xerome, A Guarda", prosiguieron. De hecho, hoy mismo estarán en la Asociación APAMP en Vigo.

Su agenda también incluye visitas a centros educativos de primaria y secundaria (CEIP e IES A Sangriña, Mestres Goldar, IES Politécnico de Vigo) donde plantean debates sobre la solidaridad.