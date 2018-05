Chelo Loureiro, estrella del Primavera do Cine

El Festival Primavera do Cine entregará hoy su mención especial a la productora Chelo Loureiro, durante su gala inaugural, que se celebrará en el Auditorio del Concello de Vigo a las 19.30 horas. El certamen cinematográfico vigués reconoce así no solo la trayectoria profesional de una de las productoras de cine de animación más prestigiosas de nuestro país, sino su lucha constante por la visibilización de las mujeres en la industria audiovisual. Primavera do Cine quiere reconocer también el apoyo que la productora de títulos como "De profundis" y "El gigante" ha mostrado siempre a los nuevos talentos y su trabajo para conseguir que el cine de animación alcance el reconocimiento que se merece.

Chelo Loureiro (Ferrol, 1957), a través de su productora, Abano Producións, ha recibido seis nominaciones a los Goya y ha obtenido la preciada estatuilla al mejor cortometraje de animación por "Decorado", dirigido por Alberto Vázquez. Además, es miembro de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales,cuyo objetivo es fomentar la presencia igualitaria de las cineastas y las profesionales del sector contribuyendo a una representación equilibrada y realista de la mujer dentro de los contenidos que ofrecen el cine y la televisión.

En la gala inaugural, se exhibirá, además, una de las películas documentales más representativas de Brasil, país invitado a esta séptima edición: "Cabra, marcado para morrer", un filme sobre la historia de las Ligas Campesinas del norte de Brasil contrarias a la reforma agraria.