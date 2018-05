Samantha Vallejo-Nágera: "Conciliar la alta cocina con la familia es casi imposible"

Samantha no para. Recién llegada de un viaje gastronómico por Japón en el que 'guió' culinariamente a 25 personas, la popular chef Samantha Vallejo-Nágera aterrizó ayer en Vigo. Conocida como juez en el programa televisivo MasterChef, ayer Samantha encabezó -junto con el cocinero Alberto González del restaurante "Silabario"; el concejal de Seguridad y Mobilidad del Concello de Vigo Carlos López Font; la blogger gastronómica Marta Valcarce y el director de la Escuela de Hostelería de Vigo, Marcos Gómez- el jurado encargado de seleccionar la mejor propuesta del Mercado de Sabores de Mahou, que se cerró en la estación marítima de Vigo. La tapa ganadora fue "vacataki", del local María Manuela y de los chefs Jimena Meije y Pablo Rodriguez.

-Su Instagram da muestra de que tiene una agenda de infarto, ¿llega con jet lag a Vigo?

-Con el tiempo tan maravilloso que hace, la verdad es que Vigo me ha recibido muy bien... Estoy contenta.

-Tiene cuatro hijos y sigue sin parar de trabajar... ¿Ni el Día de la Madre?

-He tenido que 'abandonar' a mis cuatro niños, pero he podido estar con ellos toda la mañana. Ahora toca trabajar y me he tenido que venir.

-Es su primera vez como jurado en el Mercado de Sabores. Será pan comido, nunca mejor dicho, después de hacerlo en MasterChef.

-Es mi primera vez en el jurado del Mercado de Sabores, pero ya es el tercer año de exitazo de la iniciativa. Hay un nivel muy alto y no tengo más que agradecimientos. Es un producto que me encanta y trabajo bastante con ellos [Mahou] en mi catering y también a la hora de hacer eventos en Madrid.

-No hace mucho que también le tocó visitar las Rías Baixas, pero para grabar un programa en Baiona.

-Fue maravilloso. Yo no conocía Baiona, ni ese Parador con esas vistas. Y, precisamente, parte de lo que me gusta de MasterChef, además del formato, es descubrir España, sus gentes y sus productos. Esa cena de la víspera de la grabación, en que nos fuimos a un restaurancito y nos dieron una empanada de mejillones en la que no puedo dejar de pensar... Fue una maravilla de la cantidad de comida cargada de amor. No conocía Galicia y lo estoy haciendo cada día un poco más.

-Tradicionalmente, la cocina gallega se ha basado en el producto, no en complejas elaboraciones.

-Es lo mejor que le puede pasar a la cocina gallega: poco elaborada, con los productos de gran calidad que tenéis. Hay una carne fantástica, un pescado inmejorable y una huerta apasionante .¿No hay demasiada variedad? ¡Qué más da! Si lo que hay es bueno, el resultado es fantástico.

-Hablando de MasterChef, ahora que están con el Celebrity 3, al que se suma la gallega María Castro, hay quien comenta que está 'guionizado'.

- La parte guionizada es obligada: en la que explicamos la prueba. Yo soy malísima reproduciendo el guión, pero MasterChef es un programa en el que suceden muchas cosas, con los concursantes cada año y sería imposible de controlar lo que pasa de forma natural. Además, los propios compañeros ven lo que pasa como espectadores. Y nosotros vivimos momentos de tensión brutal.

-Históricamente, la presencia de mujeres en la cocina ha sido masiva. Sin embargo, los chefs con mayores reconocimientos son hombres, salvo dignas excepciones. ¿Cree que aún está por hacer una revolución femenina en la alta cocina?

-Para mí, y remarco que es una opinión personal, no tiene que ver con el sexo, sino con la maternidad. La entrega que requiere sobre todo al principio es prácticamente incompatible. Conciliar la vida familiar con la alta cocina, entregada al 100%... Es algo muy difícil. Yo elegí el catering, con el que hago mucha variedad y montajes geniales, pero implica menos presión en el día a día de un o una chef que tiene que estar todos los días de sol a sol, con un equipo y preparando un plato sorprendente con 18 ingredientes para un cliente o que va a probar 'alguien'... Es imposible. Yo así puedo estar con mis hijos.

-Su marido es enólogo.

-Los dos tenemos trabajos muy sacrificados pero son muy vocacionales para ambos. Yo no siento mi trabajo como tal. Me gusta tanto lo que hago, que a veces no pienso que estoy en horas laborales.

-En Madrid aprendió mucho de la cocina y el trabajo duro. Siguió por Nueva York y realizó muchos viajes por el mundo. Pero sigue.

-Sí. Llego de una semana en la que 25 personas venimos de 'comernos Japón'. He preparado con la agencia un tour original y diferente... Y había una chica en el viaje gastronómico que es de Vigo.