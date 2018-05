Los grandes 'hits' de Bon Jovi celebran en Vigo el Día de la Madre

Las madres y fans de Bon Jovi estuvieron ayer de doble enhorabuena. El ciclo "Rock en familia" también se sumó a al Día de la Madre y dejó ayer en Vigo un tributo a la mítica banda a cargo de "Arma Joven".

Además de acercar a los más pequeños a algunos de los mejores temas de Bon Jovi, se preocupó de hacer las delicias de los mayores. La estética reforzaba el repaso por los grandes éxitos que situaron a la banda norteamericana en la cima de la historia del rock. No faltaron "It's my life", "You give love a bad name" o "Livin' on a prayer".

Muy recientemente, Bon Jovi saltó a la actualidad, porque después de cinco largos años, Bon Jovi y Sambora -el que fuera guitarrista de la banda- volvieron a verse las caras en su ingreso en el Salón de la Fama del Rock.

En esa ocasión, el espectáculo dio inicio con las canciones "You give love a bad name" y el éxito inolvidable "It's my life".