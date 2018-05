La gestación subrogada, un complejo debate

La nueva ley lusa aprobará la gestación subrogada, aunque con restricciones ya que las parejas homosexuales no podrán acceder, por ejemplo. Este cambio sí podría provocar un trasvase al contrario, de parejas españolas que acudan al país vecino para ser padres con este método tan controvertido. "No creo que sea algo prioritario ese cambio, hay que tener en cuenta cuánta gente se beneficiaría de una subrogación, no son tantos los supuestos en los que una pareja tenga que recurrir a eso. Lo que ocurre en España es que sí se pueden inscribir los niños nacidos por subrogación en otros países de aquellos que sí se lo pueden pagar y creo que ahí sí que habría que resolver ese vacío legal pero no creo que sea una demanda social prioritaria", subraya la doctora Naira González López.