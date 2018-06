Selina Otero: "Que los niños sean libres para expresar emociones evita el acoso"

Trabajando como periodista en temas educativos, Selina Otero (Malpica de Bergantiños, 1978) se percató de que muchas veces se exponen como ideales modelos educativos de otros países. Su libro "Unha educación de premio" (Ed. Galaxia y Xunta) -que la periodista presenta a las 8 de esta tarde en Vigo, en el Club FARO- destaca veinte experiencias innovadoras, premiadas a nivel autonómico y estatal, que se realizan hoy en día en Galicia. Para que existan referentes más próximos para docentes, padres y futuros educadores.

-¿Cómo surge la idea del libro?

-La idea del libro surgió al comprobar en mi trabajo a diario la cantidad de profesores que ejercen de forma original y que enganchan al alumnado. Todos los docentes del libro tienen en común que son vocacionales, porque le dedican muchas horas y porque percibes en ellos una ilusión tremenda. Pienso en una profesora de Moaña, Luz Beloso, que me decía: "Si un día vas a clase sin ilusión, los alumnos lo notan. Y entonces, ellos tampoco se ilusionan". De ese tipo de praxis, deduje que hay muchos profesionales que están cambiando las cosas y que han logrado que los niños vayan contentos a la escuela. Y, con esa vocación, ellos hacen algo que yo siempre creí que la enseñanza debía de hacer: sacar lo mejor de cada alumno, independientemente de la materia. Extraer el talento que cada alumno tiene. Está claro que hay unos mínimos y hay que aprobar todas las asignaturas; pero el objetivo del futuro pasa por que el profesor logre que el alumno haga algo que le gusta hacer, porque ahí va a ser autónomo.

- Entonces, ¿a quién va dirigido?

-Este libro va dirigido a profesores que quieran innovar, porque así van a tener ejemplos claros de otros docentes que ya lo están haciendo. Además, va dedicado a estudiantes de Educación, en general, a personas vinculadas a la docencia. Es una representación de tendencias innovadoras en Galicia en estos momentos, así que van a tener como un mapa o un croquis de modelos educativos de referencia. De forma periodística, quise exponer un ejemplo de lo que se está haciendo bien en las escuelas y los institutos. Puede ser una guía, porque también expongo los premios y las distinciones que tiene cada centro. Y está escrito de forma sencilla, pensada también para padres que tienen curiosidad por lo que se hace.

- ¿Le costó mucho elegir solo veinte centros?

-Tuve que abreviar. Hay muchos más que lo hacen genial. Prioricé que hubiera un profesor destacado, vocacional, y que los colegios o institutos tuvieran al menos un reconocimiento; aunque todos tienen más de un premio tanto autonómico, como nacional. El tercer requisito que me puse fue elegir áreas distintas: educación emocional, programación, robótica, matemáticas, arte, cine?

- Hay un centro en Moaña que ha montado su propia productora. "Caranguexo Films".

-Sí. El IES As Barxas tiene prácticamente montada una productora de cine: unos producen, otros son actores? Cuando finalicen el instituto, todos van a tener unas destrezas en la producción casi como en un ciclo superior. Lo hacen porque al equipo docente le encanta; hasta asisten por las tardes. Es decir, trasciende a la escuela y crea una sensación de integración del pueblo en el centro educativo.

- ¿Cuál fue el proyecto que más le ha llamado la atención?

-El de este equipo de filmación es uno de ellos. Los alumnos conocen las técnicas más nuevas de animación y saben narrar audiovisualmente con solo 13 o 14 años. También por el ambiente que vi y porque tratan temas que eran tabú en otros tiempos: homosexualidad, autismo. También me llamó la atención el IES de Meaño, el primero que sale en el libro. Simulan la creación de una empresa y utilizan una impresora 3D con la que hacen productos con fines solidarios. El dinero que logran lo ceden a una ONG; al tiempo que experimentan cómo tienen que trabajar, organizados y en equipo, para que el proceso tenga éxito. Creo que puede ayudarles a abrir puertas para su futuro.

- También ha seleccionado dos centros de Vigo.

-Sí. El CPR Plurilingüe Alborada, con un profesor, Alberto, que explica el método científico desde muy pequeños. Juegan a ser espeleólogos. Aprenden a ser pequeños científicos e incluso me llamó mucho la atención que exalumnos van igual a las aulas científicas, para seguir investigando y viendo al profesor. Han hecho investigaciones de la arena de las playas y de las cuevas de Baiona, en colaboración con científicos del Centro Oceanográfico. Y también el CEIP de Chans-Bembrive, que tiene un proyecto de educación emocional a través de un programa por el que tienen que expresarse continuamente. Hacen cadenas de favores, hay que ayudar en el día a día y se formulan preguntas del tipo ¿cómo te encuentras? o ¿por qué estás triste? Creo que esa manera de ser libre expresándote hace que el que niño evite situaciones de acoso futuro.

- ¿Cuál cree que es la llave para que la innovación educativa convierta el sistema en algo menos sistemático y memorístico?

-Se necesita apoyo institucional, claro, e ideas nuevas, de profesores innovadores, para poner en contexto los proyectos. Puedes tener un robot innovador muy caro, pero si no eres capaz de dotar de intención a los niños, no harán nada. Sin embargo, hay institutos que trabajan con robots que están hechos con material reciclado. Todo está cambiando a muy alta velocidad; es lo que expongo en el libro. Parece que las tecnologías nos atropellaron y nos tenemos que sobreponer a ellas. Pero la escuela tiene que adaptarse a ese cambio. Probablemente los empleos de hoy, ya no serán los del futuro. Los jóvenes, cuantas más destrezas sepan y cuantas más habilidades tengan, mejor se las arreglarán. Programar, por ejemplo, aporta una lógica de pensamiento idónea para carreras científico-técnicas.