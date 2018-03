La banda de hip-hop Malandrómeda trae a Vigo su formación instrumental

La banda de hip-hop Malandrómeda actuará en la Universidad de Vigo con su formación instrumental hoy, martes, a las 17:30 horas. Quienes acompañarán a Hevi y O Master do Son serán el batería Luis Alberto Legido (Sumrrá), el teclista Álex Salgueiro (Zoar) y el saxo Manuel Tarrío, músicos de primera línea que fusionarán la base electrónica de Malandrómeda con el jazz y el rock. La de hoy será la cuarta vez que la banda compostelana actúa con su formación más amplia. Así, tras recibir el premio de Rockdelux para su disco doble ('Os corenta e oito nomes do inimigo' y 'Cada can que lamba o seu carallo'), como el mejor álbum nacional editado en 2016, Malandrómeda comenzó a combinar las salas de conciertos con escenarios de festivales y en ese momento tuvo la necesidad de una formación con más músicos. La entrada para el concierto, que abrirá la banda Los Bengala, será gratuita hasta completar aforo.