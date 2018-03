"Hackean" la cuenta de Twitter de Javier Solana con propaganda turca

El autodenominado "Ciberejército Turco Ayyildiz Tim" controla desde mediodía del pasado sábado el perfil del que fuera secretario general de la OTAN, que muestra como "tuit fijado" la foto de un militar fuertemente armado ante la bandera de Turquía.



Esta organización, cuyo nombre aparece en el mismo tuit fijado y posee su propio perfil en Twitter, ha colgado tuits y retuiteos en el perfil del político madrileño. En uno de ellos muestra imágenes del ejército turco en Chipre en 1974 y del mismo cuerpo militar durante la ofensiva que acaba de tomar la ciudad de Afrín, enclave kurdo en el norte de Siria. La foto de fondo del perfil es una imagen de una bomba del ejército turco con el nombre de Afrín escrito con tiza.



Uno de los escasos medios de comunicación que se han hecho eco de esta acción ilegal es el conglomerado progubernamental ruso Russia Today (RT), acusado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea de difundir noticias falsas ("fake news") y de ser, junto a Sputnik, un instrumento de propaganda del gobierno de Vladimir Putin. Rusia es la principal potencia aliada de Siria en la guerra que se libra en este país de Oriente Medio desde hace siete años.



El exsecretario general de la OTAN Javier Solana, que suele pasar sus vacaciones de verano en Bueu, participó el pasado fin de semana en Madrid en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE. En ella se mostró crítico con el rumbo tomado por su partido.



Desde hace más de siete años, Javier Solana mantiene un perfil muy activo en Twitter, red social en la que ha publicado más de 46.000 tuits, y donde tiene cerca de 92.000 seguidores.





Your account has been hacked by the Turkish Cyber Army Ayy?ld?z Tim ?????? pic.twitter.com/XDYotoTlUx