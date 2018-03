vicente viso Vega "Un sponsor nos regaló una tonelada de pienso que duró una semana"

A la espera de que se acometa la ampliación, ya aprobada por el Concello, de las saturadas instalaciones de A Madroa, 600 canes y casi un centenar de gatos comparten un reducido espacio que, según remarca el presidente de la Protectora, Vicente Viso, se puso en marcha para acoger a unos 300 animales.

- La población actual duplica la capacidad del recinto.

-Cuando se construyó se atendieron necesidades como la de un recinto para esterilizarlos, otro para cuarentena o uno para los más peligrosos. Hoy en día todo eso ha desaparecido con el hacinamiento de los animales.

- ¿Cómo es posible que pese al aumento de la concienciación y sensibilidad siga habiendo abandonos?

- Los animales siguen estando cosificados, se les considera objetos y se regalan muchas veces a una familia que no puede o no quiere hacerse cargo de una responsabilidad tan a largo plazo. Además, pese a estar prohibido a particulares, continúa la cría y comercio de perros y cuando no son capaces de "colocarlos" es cuando los abandonan, generalmente en el monte.

- ¿Siguen siendo así la mayoría de los abandonos?

- Una parte sí. Muchos otros son los presenciales porque muchos de los animales incorporan un chip identificador. Casi no hay casos de animales atados a nuestras puertas, aunque de vez en cuando aparece alguno.

- ¿Han bajado las adopciones?

-- No, se mantienen aunque al haber el doble de animales que hace tres o cuatro años el porcentaje baja, claro. La cantidad de los que se van sigue siendo ridícula en comparación con los que llegan.

- ¿Ha cambiado el interés por los cachorros?

- Todo el mundo busca un cachorro y a lo mejor es un error porque a veces se trata de personas mayores que precisan un perro entrado en años, más tranquilo y no tan juguetón. También prefieren llevárselos de raza... Y al final los que más abundan aquí son los "palleiros feuchiños".

- ¿Cuánta comida precisan para alimentar a 600 perros?

- Un sponsor muy amable, Lenda, nos regaló una tonelada de pienso que nos duró una semana.

- ¿Cuál es el objetivo de esta última campaña con FARO?

- Tener visibilidad. No podemos ser invisibles. También queremos concienciar de que la adopción sea un compromiso a largo plazo, no un capricho momentáneo. Es una gran responsabilidad.