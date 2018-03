Mira: "No tenía miedo a nada desde que en 1963 le dieron dos años de vida"

"Le dijeron que moriría en dos años. Era 1963. Desde entonces, creo que pensó que vivía de prestado. Él practicaba aquello de ´vive el momento como si fuera el último´. No tenía miedo a nada... Y llevaba despidiéndose de la vida cincuenta años", reflexiona el físico y divulgador gallego Jorge Mira, quizás ´discípulo´ del celebérrimo Hawking, a quien conoció en Galicia. Entre los hándicaps de la grave esclerosis (ELA) que sufría Hawking desde la juventud, el gallego destaca una cuestión práctica que podría haberle afectado a nivel científico:_"Para un físico es de vital ayuda hacer fórmulas y cuentas sobre papel; él no pudo escribirlas, es decir, sacó de cabeza todas sus grandes teorías", destaca.

Entre ellas, Jorge Mira valora lo descrito por Stephen Hawking y Roger Penrose en 1970 que demostraron que el tiempo transcurrido entre el Big Bang y la actualidad es finito; el ´principio de la singularidad´ y también la ´radiación de Hawking´. Para Mira, el científico británico logró por primera vez combinar la Teoría de la relatividad y la mecánica cuántica con un resultado científico. "Podría haberle dado el premio Nobel si se hubiera podido medir la radiación, pero es prácticamente indetectable".

En lo que coinciden todos los astrofísicos gallegos consultados es en la gran labor divulgadora de Hawking, a pesar de sus limitaciones físicas. La empatía y el sentido del humor son las grandes bazas destacadas a nivel humano.

Por su parte, el astrofísico de origen armenio Vaktang Tamazian, que lleva en Galicia dos décadas y trabaja en el Observatorio Astronómico Ramón María Aller –de la Universidad de Santiago– destaca de Hawking, su postura "rebelde y atrevida" ante los dogmas de la ciencia. Alude a que el británico llegó a replantear conceptos asentados entre la comunidad científica. "Puso en duda algunas leyes que estaban muy apuntaladas. El único límite para él era la experiencia", indica. Se refiere a la "segunda ley de Termodinánica", que entraba en conflicto con el posicionamiento de Hawking de los agujeros negros.

En cuanto a su obra, Tamazian destaca en primer lugar, sus aportaciones a los modelos cosmológicos. "Él fue prácticamente el primero que acertó con el Big Bang y su colaboración con otros astrofísicos célebres le ayudó a tener una idea más clara del origen y evolución del universo". "Era un excelente teórico en física cuántica, en cuanto a la gravedad cuántica y otras ramas de física, ya no solo la Astrofísica, que estaban desarrollándose en esa época".

También la astrofísica de la Universidad de Vigo Ana Ulla asegura que "sin duda, fue uno de los gigantes de la ciencia, como Newton o Einstein" y lamenta su pérdida. Entre los hallazgos del británico, destaca especialmente sus estudios sobre los agujeros negros, contenidos en la "radiación de Hawking" que él postuló.

Hawking había sido ´profesor Lucasiano´, como se conoce al titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, a la que llegó joven y antes de ser la figura mundialmente reconocida que es hoy.

Curiosamente, Hawking ha muerto el mismo día en que cumpliría años Albert Einstein. Y justamente trescientos años después de que muriese el astrónomo Galileo Galilei. Quizás hoy celebre esta coincidencia más cerca que nunca de las estrellas.