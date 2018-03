El mundo de la ciencia rinde tributo a Stephen Hawking

Una cascada de reacciones se ha desatado en tributo al físico y matemático Stephen Hawking, el científico más conocido de nuestro tiempo, fallecido a los 76 años este 14 de marzo en su casa de Cambridge (Reino Unido).



Hawking abrió nuevos caminos en las leyes básicas que rigen el universo, incluida la revelación de que los agujeros negros tienen temperatura y producen radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Al mismo tiempo, también buscó explicar muchas de estas complejas ideas científicas a un público más amplio a través de libros populares, sobre todo su best-seller 'Una breve historia del tiempo', destaca en su comunicado la Universidad de Cambridge, donde Hawking ocupó la misma cátedra de Isaac Newton.





Professor Stephen Hawking 1942-2018 - a video tribute https://t.co/DzwjZII2RL — Cambridge University (@Cambridge_Uni) 14 de marzo de 2018

Sus hijos Lucy, Robert y Tim:

Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web:

We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) 14 de marzo de 2018

Profesor Stephen Toope, Vicerrector de la Universidad de Cambridge:

Profesor Lord Martin Rees, miembro del Trinity College y profesor emérito de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge:

NASA:

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

ESA:

"Space, here I come" - remembering world renowned physicist Stephen Hawking, who showed us there are no limits to achieving our dreams. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/52hpw0Tfwf — ESA (@esa) 14 de marzo de 2018

Paul Nurse, Director Ejecutivo y Director del Francis Crick Institute:

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind - one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten. — Theresa May (@theresa_may) 14 de marzo de 2018

Matthew Colless, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Nacional de Australia:

Primera ministra británica Theresa May:

