"En vuestra mano está hacer una sociedad más igualitaria"

Más de mil cuatrocientos escolares de veintiocho centros educativos de Vigo y su área de influencia tuvieron ayer su bautizo periodístico en el Auditorio Mar de Vigo gracias al proyecto educativo FARO DA ESCOLA. Los jóvenes, de cuarto a sexto de Primaria, protagonizaron una entrevista colectiva a los actores Celia Freijeiro y David Amor a los que realizaron las preguntas que habían preparado con la ayuda de sus profesores. Al mismo tiempo asistieron a la confección de las páginas en las que se informaba del acto y a la realización de una tira cómica por parte del humorista gráfico de FARO Luis Davila.

CEEPR juan maría

Los alumnos de este centro le preguntaron a David por la posibilidad de que el balonmano pudiera ser mixto en su máxima categoría, algo que no cree posible, "aunque sí en las categorías base. Existen diferencias físicas grandes que lo harían muy complicado".

CEIP chans-bembrive

"Todavía existen diferencias entre ser mujer y hombre. En nuestra profesión hay brecha salarial. Yo cuando he hecho protagonistas, mis compañeros siempre han cobrado más que yo", explica Celia Freijeiro tras ser preguntadas sobre el trato a la mujer en el mundo de la interpretación. David corrobora y confía en el futuro: "Estamos poniendo las primeras piedras para solucionarlo".

CEIP eduardo pondal

"No hay igualdad salarial en el mundo del deporte, ni existe la misma visibilidad. A nivel de ingresos deberían tener las mismas oportunidades. El caso más evidente es el tenis. Por el mismo torneo ganan más dinero los chicos y debería corregirse", asegura David Amor.

ceip frián-teis

Los niños interpelan a Freijeiro por su medio favorito para trabajar: "Me encanta el teatro porque hay otro proceso y existe una respuesta inmediata del público. En tele o cine hay otro ritmo, pero a cambio te da más dinero. Me encantaría que el teatro me lo diera. Invito a la gente a que vaya al teatro y viva esa experiencia", apunta.

ceip garcía barbón

"Es un trabajo como cualquiera, como el camarero que tiene que atender al cliente aunque tenga un mal día", dice Amor sobre la necesidad de hacer reír en días en el que el ánimo no acompaña.

ceip mestres goldar

"Lo que más me gusta de mi trabajo es que me permite variar de registro y aprender cosas diferentes. Ahora hago de psicóloga y eso me ha permitido conocer la importancia de la salud mental, un tema tabú en la sociedad y del que no se habla", explica Celia Freijeiro.

ceip paraixal

"Es triste tener que hablar de la igualdad en este tiempo porque es algo que no se está produciendo. Es un asunto importante, arraigado en la sociedad y que tardaremos años en solucionar" , explica David Amor.

ceip plurilingüe as solanas

Sobre la conciliación familiar, Amor explica que "a veces las familias tienen que sacrificar mucho porque nuestro trabajo es algo itinerante. Es la parte complicada de la profesión". Freijeiro, que se fue de casa a los 17 años, añade que "es complicado y más para las mujeres. Cobramos menos y no nos lo ponen fácil a las mujeres. Tenemos trabajo que hacer. Confiamos en vosotros que sois el futuro".

cep santa tegra-teis

David Amor desveló un truco de su oficio: "Cuando ves que no se ríen lo mejor es seguir adelante como si no esperaras que se rieran. Pero no me ha pasado eso de encontrarme con un gran silencio".

cpr bouza brey

"Empecé a producir teatro porque yo quería trabajar en eso y como nadie me llamaba pues pensé en que tenía que montarlo yo. Y me uní a dos amigas para sacar un proyecto adelante. Y también porque hay historias que nadie contaba y que debería hacerse. Necesitaba contar historias", cuenta Celia sobre su faceta como productora.

cpr el pilar-maristas

"La curiosidad me llevó a la interpretación. Trabajé en muchas cosas y un día María Castro me invitó a ir a una agencia. Apareció una prueba en la TVG, me cogieron y empecé a meterme en el mundillo", explica Amor sobre su llegada a la interpretación.

cpr pelouro

"Que los niños se puedan expresar, que se les aliente a que investiguen, sueñen. No sé cómo se podría implantar este modelo aquí, pero a mí me hubiese encantado asistir a un centro así", asegura Celia sobre el sistema educativo. "A los maestros hay que ponerles en valor", apunta David Amor.

cpr plurilingüe alba

"Yo quería ser profesor de educación física", comenta David sobre lo que pensaba ser cuando era niño. Celia dice: "Yo quería ser todo, tal vez por eso me dedico a esto. Soy un poco de todo, pero de mentira".

cpr plurilingüe apóstol

"Con la música es verdad que hay una polémica porque por un lado está la libertad de expresión y por otro lado están las letras de dudoso gusto de alguna clase de música. Hay que tener un poco de atención, escuchar lo que quieras, pero con el cerebro encendido para saber lo que escuchas, si te parece justo o no", argumenta Freijeiro.

cpr plurilingüe barreiro

Sobre la existencia de un día de la igualdad, Amor explica que "no tiene sentido porque sería poner en el mismo foco a hombres y mujeres. Y a ellas hay que reivindicarlas porque están en desigualdad", explica David Amor.

plurilingüe divino salvador

Sobre el caso de Iria Pinheiro y su denuncia por acoso, Celia Freijeiro dijo que "es lamentable que una mujer se sienta acosada y agredida por el hecho de ser mujer. Estamos todos para apoyarlas y denunciarlo. No es un problema solo de nuestra industria, pasa en todos los sectores. A mí me ha pasado que en vez de hacer una prueba donde se suelen hacer, hay productores que quieren quedar para cenar o ir de viaje".

cpr plurilingüe labor

Le preguntan a David Amor sobre al trato a los gallegos en el mundo audiovisual: "No nos tratan de tontos por ahí fuera. El problema lo tenemos nosotros los gallegos, que a veces creemos que parecemos tontos por hablar gallego. Nunca me condicionó mi acento en mi trabajo ni me perjudicó".

cpr plurilingüe lar

"Está en vuestras manos a que cambie la cosa y haya más mujeres dirigiendo en el cine", asegura Celia Freijeiro.

cpr plurilingüe las acacias

"Históricos como Tip y Coll, Gila, Eugenio, Martes y Trece, Cruz y Raya, Les Luthiers, Forges y gente de casa como Carlos Blanco o Touriñán", explica Amor sobre sus referentes.

plurilingüe maría inmaculada

Suso de Toro y Elvira Lindo son los dos escritores que en estos momentos ocupan la mesilla de los dos actores.

cpr plurilingüe mariano

"El periodismo no deja de ser una empresa supeditada al dinero, pero hay casos en los que se preocupa por ayudar a hacer una sociedad más igualitaria", explica David Amor. Celia Freijeiro, en ese sentido, profundiza con que "la cultura es transformadora y puede ayudar a arreglar muchas cosas".

cpr plurilingüe mercantil

Los dos actores comentaron que en su niñez o juventud nunca llegaron a presentarse a ningún concurso.

cpr plurilingüe NS esperanza

"Me hizo ilusión trabajar con José Luis Cuerda y mucho más en mi tierra. Y como actor o actriz, pues con María Castro y Marta Larralde" apunta Celia Freijeiro. "Yo tuve la suerte de tener grandes directores no conocidos por el gran público, pero que me ayudaron a seguir evolucionando", dice Amor.

cpr plurilingüe calasancias

"No repartimos las tareas por igual en casa", confiesa David Amor ante la pregunta de los alumnos.

cpr plurilingüe possumus

Celia Freijeiro explica que "a veces parece que la comedia está más reservada para los hombres y el drama para las mujeres. Pero es muy complicado hacer comedia". Amor admite que "es más difícil hacer reír que hacer llorar".

cpr plurilingüe san fernando

David Amor explica sobre su nombre artístico que "en la TVG decidieron que debía tenerlo y como era cariñoso pensaron llamarme David Amor. Llegué a Madrid con mi monólogo y les pareció bien". Celia, preguntada por el trato de sus compañeros ante el problema de la igualdad, contó que "necesitamos gestos porque esto es un trabajo de todos".

CPR quiñones de león

"Me siento afortunado porque todo lo que he hecho me ha llenado mucho, me han gustado todos los personajes." cuenta David Amor. Opinión compartida por Celia: "Pero el primero que hice, en 'El calor de agosto', es algo que llevo conmigo".

CPR san josé de cluny

Sobre la forma de combatir la desigualdad, Celia explica que "en televisión y cine faltan referentes femeninos. Es una tarea de todos". Añade David Amor que "también nos ayudará tener una base cultural para que cuando veais algo que está mal lo sepáis reconocer y ayudéis a solucionarlo".