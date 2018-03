La actriz Iria Pinheiro agradece las muestras de apoyo tras su denuncia de acoso sexual

La actriz Iria Pinheiro ha agradecido a través de sus redes sociales el apoyo que está recibiendo tras denunciar al director del programa de la TVG "Con Amor e compañía", José Luis Viñas Hortas, por supuesto acoso. La actriz ourensana trabajó en dicho programa entre marzo y mayo de 2017 como actriz, tiempo durante el que fue sometida de forma constante a tocamientos, miradas lascivas e insinuaciones sexuales por parte del director y tras rechazar esta actitud, a "humillaciones públicas con base siempre a un supuesto mal desarrollo de su trabajo", según la denuncia.

La artista denuncia comentarios como: "Non quero que agoches as tuas curvas na televisión, que xa che pillei o truco... es unha muller bandeira e iso telo que amosar e non esconderte, 8 de cada 10 espectadores van se querer deitar contigo cando te vexan no programa" y "¡Cómo vienes tan tapada!", así como manoseos y comentarios sexuales hacia ella y hacia sus personajes, a los que cada vez se les daba más carga sexual a pesar de sus reticencias.

La denunciante explica que a finales de mayo de 2017 se puso en contacto con la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG), de la que es socia para, para denunciar el caso y solicitar ayuda, que fue desestimada por "la dificultad de pruebas, ya que nadie va a dar la cara por ella y la productora, por lo que parece, no va a apoyarla". Esta situación le ha provocado estrés y miedos, por los que ha tenido que recibir ayuda psicológica. La actriz rechazó participar a la segunda temporada cuando se lo ofreció la productora, Ficción Producciones.