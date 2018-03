Bea Gondar: "Si no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al autor de 'Fariña' y le pegaba un tiro"

La editorial Libros del K.O., responsable de la publicación de "Fariña", está estudiando "acciones legales" contra el exalcalde de O Grove Alfredo Bea Gondar por las declaraciones realizadas en una entrevista publicada ayer domingo por "El Mundo" y que consideran "amenazas" hacia el autor, Nacho Carretero.

"Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza", dice el exregidor en un textual en alusión al periodista responsable de la obra.

Fuentes de la editorial han señalado a Europa Press que a raíz de las declaraciones recogidas en la entrevista están estudiando "acciones legales". "El tono de sus amenazas retratan al personaje y acentúan la sensación de irrealidad e indefensión con la que estamos viviendo todo esto", aseveraron.

A la pregunta de qué siente cuando lee las líneas del libro que motivaron el secuestro judicial, Bea Gondar responde a "El Mundo": "Me siento muy mal. Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza. Como se hacía antes en el Oeste. No lo voy a hacer nunca, pero ya llega un momento que te hartas de que alguien mienta.Todo eso es mentira. No conozco ni a Picos, ni a Picas... Tampoco a la persona que testificó contra mí, ni por qué lo hizo. No vi nunca a Sito... Fui absuelto por el Supremo".

El reportaje de "El Mundo" cuenta que la esposa del exalcalde, Chicha, tiene claro que se trató de una "maniobra política del juez Garzón y de la izquierda para desalojarle de la alcaldía de O Grove" porque una persona les avisó de que iban a ir a por su marido.

Medida cautelar

La editorial recibió el 5 de marzo la Providencia del Juzgado número 7 de Collado Villalba que hacía efectivo" el secuestro del libro "Fariña", de Ignacio Carretero, como medida cautelar, tras así solicitarlo el propio exalcalde.

Al ser efectivo el secuestro, los responsables de la editorial remitieron los correspondientes burofaxes a la distribuidora y a la imprenta avisándoles de la medida judicial, que pedía que se paralizara "de forma inmediata" la "reproducción y distribución" de 'Fariña', tanto "a través de venta tradicional como venta digital". También se prohíbe edición traducida.