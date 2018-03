Paula Vázquez: "Mucha gente nos dice que gracias a 'Fama' se abrió una academia en su barrio o aldea"

La ferrolana Paula Vázquez regresa a la pequeña pantalla para presentar una renovada edición del concurso "Fama, a bailar" que se estrena esta noche, a las 22.00 horas, en el canal #0 de Movistar+. La cadena arrancó ya el viernes con la programación centrada en este nuevo talent show al emitir el primero de los especiales -ayer hubo otro- en el que los telespectadores podrán conocer a los concursantes. A partir de mañana, "Fama, a bailar" se emitirá todos los días a las 21.00 horas.

Pero este concurso en el que se buscará al mejor bailarín de la edición no es único proyecto televisivo de la ferrolana. Paula Vázquez se encuentra inmersa en el rodaje de la segunda temporada de "El puente", el reality de Movistar+.

- Como todos los de su generación, Fama le traerá muchos recuerdos...

- Cuando me dijeron "a lo mejor vuelve Fama" no me lo podía creer y cuando me lo confirmaron yo estaba preparando el visado para irme a Vietnam a hacer "El puente", pero todo en mi cabeza era Fama. Ha sido como un reenamoramiento. Han pasado diez años, pero el Fama de ahora viene con muchas ganas de que se enriquezcan los alumnos y quienes nos siguen en casa. Mucha gente que ha venido al casting nos ha dicho que gracias a Fama, en su barrio, escuela o aldea se abrió una academia.

- ¿Qué puede decir de los profesores?

- El nivel de los profesores es brutal. Toda esa fuga de talento de España ha vuelto porque quieren estar en Fama. Estoy hablando de los profesores porque estaban en Dubai, Los Ángeles, Costa Rica, China, Londres, Berlín... La mayor parte de ellos tiene su propia academia y han bailado con verdaderas estrellas. Quienes están metidos en el mundo del baile siguen sus coreografías. Hemos tenido alumnos que vienen por los profesores que tenemos, nos han desbordado los castings.

- ¿Cómo ha cambiado en todos estos años desde las anteriores ediciones?

-Me he hecho más mayor. Consumo muchísima televisión, aunque ahora la vemos de otra manera, en el móvil y otro tipo de plataformas.

- ¿Qué le pareció la huelga de las mujeres que se convocó el pasado jueves?

- Es algo justo y necesario y ahí teníamos que estar todas las que podíamos permitírnoslo. Recordemos que en todas las profesiones el papel de la mujer con la crisis se ha visto muy afectada, más en el mundo del entretenimiento donde algunas cadenas han desaparecido. Yo soy una privilegiada, empecé en el mundo de la moda donde las mujeres siempre han cobrado más. En mi trabajo nunca he permitido cobrar menos que un presentador y siempre me lo han respetado. Eso no quiere decir que no vea lo que ha pasado en mi entorno, por supuesto que fui a la manifestación y soy activa en las redes sociales.