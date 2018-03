La Mostra de Teatro de Cangas se solidariza con Iria Pinheiro tras su denuncia de acoso

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas mostró ayer su solidaridad con la actriz afincada en Moaña Iria Pinheiro, a la que respaldan en su decisión de denunciar, el 8 de marzo, el "acoso e trato vexatorio" sufrido por parte del director del programa "Con amor e compañía", emitido por la TVG. Se suma a los tweets y comunicados de otras entidades. Iria Pinheiro denunció al director del programa, José Luis Viñas, por presuntos episodios de "tocamientos, humillaciones, insinuaciones y comentarios de índole sexual". FARO trató de ponerse en contacto con el denunciado para recabar su versión, pero éste no respondió ni a llamadas ni a mensajes. Los hechos habrían sucedido entre marzo y mayo de 2017, cuando la actriz trabajó en el programa. Pinheiro asegura que estuvo en tratamiento psicológico desde entonces.

Por su parte la CRTVG subrayó que el denunciado no es trabajador del ente y que solo tenía contrato con la productora Ficción Producciones. Tampoco tiene constancia de que mantenga actividad "en ninguna productora" que le preste servicio a la televisión autonómica pero de todas formas, decidió "cautelarmente" que no lo haga mientras no se aclaren los hechos denunciados. Además, está recabando "la información exhaustiva de los hechos por parte de Ficción Producciones" y manifiesta que entiende "la sensibilidad sobre esta cuestión", pero puntualiza que "debe también respetar la legal presunción de inocencia y aguardar el curso de la Justicia".