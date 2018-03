Un año para "madurar" en América

Medio millar de estudiantes partirán el próximo verano hacia Estados Unidos y Canadá para cursar 1º de Bachillerato becados por la Fundación Amancio Ortega. Entre los 80 gallegos beneficiados por el programa hay 23 residentes en la provincia de Pontevedra que han visto premiados sus buenos resultados académicos dado que para poder solicitar la beca se precisa una nota mínima de 7 en 3º de ESO y al menos un 8 en la asignatura de inglés. La renta familiar supone el 60 por ciento de la puntuación y la selección final se determina tras una prueba escrita en inglés y una entrevista personal.

"Es una oportunidad única e inolvidable, estoy muy contenta", afirma Amaya Vicente Pérez, estudiante de 4º de ESO en el IES A Sangriña, de A Guarda. Con 15 y 16 años, los jóvenes estudiantes se enfrentarán el próximo curso a una de las experiencias más importantes de sus vidas y para que estén bien preparados para ello el equipo del programa ya mantuvo reuniones con los becarios y sus padres para informarles del contenido de la beca y resolver las posibles dudas.

Este fin de semana, de nuevo, los alumnos han vuelto a encontrarse, esta vez en en Santiago y en Madrid, para unas jornadas de orientación en las que reciben asesoramiento académico sobre los diferentes sistemas educativos de Estados Unidos y Canadá, las convalidaciones de los estudios, la asignación de familias o los permisos de residencia.

En todo caso, tendrán que esperar a llegar a sus destinos para seleccionar las asignaturas a las que se enfrentarán en su nueva etapa educativa, algunas de ellas muy diferentes a las del sistema gallego. "Tienen clases para aprender a conducir, de cocina, moda o diseño... es muy diferente a lo que tenemos aquí y mucho más útiles que las nuestras", subraya Amaya. Lo mismo opina Claudia Pernas Caramés, que estudia en el instituto Martín Códax de Vigo. "Por lo que nos han contado allí tendremos un abanico muy grande de opciones para escoger, para especializarse en lo que más nos guste aunque es algo que depende de los institutos que nos toquen", subraya.

Mientras que Amaya estudiará en Canadá, en la provincia de Ontario, el destino de Claudia será Estados Unidos. Ella no sabrá hasta mayo en cuál de los estados norteamericanos recalará y aunque asegura que no le importa el que sea admite que le encantaría que fuese una localidad costera. "Es porque yo surfeo así que sería ideal la costa de California pero cualquier sitio será bienvenido", dice. Esa es precisamente una de las pautas dadas por los orientadores: el que no se ilusionen con una gran ciudad ya que es posible que el destino sea una localidad pequeña.

Al igual que Amaya y Claudia, Pablo Vázquez Cabaleiro también admite curiosidad por conocer las asignaturas a las que se enfrentará el próximo curso. "Tienen asignaturas que aquí no tenemos, fragmentan las Matemáticas en Álgebra, Geometría, Trigonometría...", relata.

Habilidades sociales

Pablo residirá también en la provincia de Ontario, en Canadá, y asegura que la espera se le hará "larga". "Ahora estamos en plenos exámenes y por otro lado estamos preparando lo del próximo curso", indica al respecto de las jornadas de este fin de semana, donde también participan en actividades destinadas a reforzar las habilidades sociales y de comunicación que requerirá su estancia en el extranjero.

"Tenemos que tener la mente abierta y comunicarnos siempre mucho, para que los momentos difíciles sean más fáciles de superar. Hay que adaptarse a un nuevo medio pero será una experiencia única, haremos nuevos amigos, estaremos dentro de una cultura diferente y viviremos grandes experiencias", manifiesta Pablo, que confía en regresar con "buenos recuerdos y un nivel de inglés alto".

"Tengo muchísimas ganas de que llegue el momento. Será una experiencia única para aprender un montón y despertar una parte de mí que está aletargada porque aquí con mi familia lo tengo todo resuelto, estoy más cómoda", añade Claudia, que confiesa que teme "tener unas expectativas demasiado altas y frustrarme o no encajar".

De la misma opinión es Amaya, que sostiene que "en lo que respecta al ámbito académico quiero mejorar mi nivel de inglés y aprender otras cosas útiles para mi vida. Personalmente, además, quiero aprender a ser más empática y conocer diferentes culturas. Necesito salir de la zona de confort", subraya.