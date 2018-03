Méndez Ferrín presenta en Vigo os seus artigos sobre as fronteiras de Galicia

"Esta escolma foi un desafío pois atopámons cun corpus xornalístico moi interesante que nos fala desa Gallaecia mítica", dixo Aser Álvarez, o xornalista do que partiu a idea de elaborar este libro, "Arraiano entre Arraianos", que edita Edicións Positivas.

Xosé Luis Méndez Ferrín estivo onte acompañado na libraría Andel de Vigo por Xosé Benito Reza, encargado do prólogo do libro, e por Álvarez, que está a preparar un proxecto documental ao fío desta escolma de artigos, principalmente sobre a Raia, que foron publicados no FARO ao longo dos anos.

"Contamos coa xenerosidade de Ferrín, sempre rompendo e abrindo novos camiños, que nos sitúa nese escenario mítico que é a Raia, un escenario que el relaciona coa derrota pero ao mesmo tempo coa victoria", apuntou Álvarez.

Reza salientou que Ferrín e máis el, cada un á súa maneira, reivindicaron a Raia: Celanova, Montalegre e o Castro Laboreiro. "Esa Galicia rural interior que está esmorecendo e que sigue abandonada e esquecida polas institucións", afirmou.