El Tao vive "una experiencia única"

Tercera edición de "Got Talent España", el concurso de Telecinco en el que las personas compiten exhibiendo dotes variopintas: musicales, artísticas, físicas... Segunda semifinal. La maga Dania ya se ha clasificado directamente para la final por designación directa del jurado, lo que se conoce como "pase de oro". Hamza, un grupo de acrobacias en suelo, también accede como favorito del público. Los otros tres concursantes más votados esperan la decisión final de los cuatro miembros del jurado. Los vigueses del Taekwondo Tao aguardan la decisión. Edurne se decanta por ellos. Jorge Javier Vázquez y Eva Hache eligen a sus rivales. Risto Mejide desempatará.

- Y el último finalista de la noche es... Cómo estoy disfrutando este momento-, se interrumpe.

Mejide cumple con las leyes de intriga del espectáculo y a la vez mortifica al Tao. Parece difícil que el publicista catalán los escoja. No lo hizo en su primera aparición.

Fue a Samuel, hijo mayor del entrenador Miguel Meilán, a quien se le ocurrió la idea de presentarse a "Got Talent". "Al principio yo no veía que lo nuestro fuese para presentarse a un programa de este tipo", admite Miguel. "Samuel me convenció. Nuestra motivación ha sido promocionar el taekwondo, ni más ni menos. No tenemos la repercusión mediática de otros deportes. Esta era una forma de meternos en casa de la gente".

La actuación, grabada en agosto aunque emitida posteriormente, se preparó a toda prisa. Miguel adaptó las rutinas concebidas para el tatami de 12 por 12 al escenario televisivo de 8 por 8. "Fue corriendo, sin preparar nada especial. Saliendo en televisión ya cumplíamos", recuerda Miguel sobre ese debut.

El caso es que Risto Mejide, aunque de buenas maneras, sin el sarcasmo o la acidez que lo distinguen, no les dio su beneplácito. Pero sus compañeros de jurado sí posibilitaron que el Tao avanzase a semifinales. Samuel le prometió entonces a Risto: "Si volvemos, convertiremos ese no en un sí".

Ahora han tenido seis meses para preparar mejor la semifinal. A Samuel Meilán, Manuel Rodríguez, Samuel Alves, Jorge Posada, Iago Davila, Hugo Davila, Sara Davila, Celia García y Alicia Pérez se les une la pequeña Eva Morales. Su número, sin embargo, comienza mal. Durante la gala habrá varios fallos técnicos. En su caso, los jóvenes vigueses no escuchan bien la música a cuyo ritmo efectúan sus maniobras. El presentador, Santi Millán, aparece en escena y les invita a empezar de nuevo.

"El entorno y las sensaciones antes de empezar son distintas. Pero estar acostumbrado a la alta competición te ayuda mucho. Una vez que entran en el tapiz todo es igual, transforman los nervios en energía positiva", indica Miguel sobre cómo gestionaron sus discípulos esa complicada situación. "En un campeonato también puede haber problemas y deben sobreponerse a ellos. Eso dice mucho de los chavales".

Porque el Tao ejecuta su coreografía de acrobacias, saltos, piramides humanas y patadas con gran precisión. La actuación culmina con un salto a cuatro metros. Superar la altura máxima anterior era una de las promesas a Mejide. Arrancan murmullos de asombro a la audiencia. "El entorno del taekwondo ya nos conoce. Pero la gente que no está acostumbrada se queda sorprendida. Les encantan y nos felicitan", describe Meilán. "Lo que hacemos cuesta mucho esfuerzo, sacrificio y horas de entrenamiento. No es cosa de cuatro amigos, nos dedicamos en alma a esto".

Risto Mejide lo ha entendido y pronuncia el nombre que falta.

- Taekwondo Tao.

- Podéis iros por la puerta grande-, añade Santi Millán.

El grupo estalla de alborozo. Para la gran final, prevista para el 11 de abril, prometen "más dificultad", aunque deban duplicar su trabajo. "Nos supone una sobrecarga. Hay gente preparando el Campeonato de España o sumando puntos para el Mundial. Tenemos que ajustar las horas de entrenamiento y llevar todo de la mano. Pero lo intentaremos", promete Miguel, que describe lo que están viviendo sus chicos como "una experiencia única, de la que deben disfrutar".