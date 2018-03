El temporal "Félix" traerá este fin de semana fuertes vientos e intensas lluvias a Galicia

Galicia recibirá este fin de semana la visita de la borrasca profunda "Félix", que se irá acercando progresivamente y que dejará vientos fuertes sobre todo en la costa que podrían provocar olas de hasta nueve metros. El primero de los avisos del temporal llegará mañana, viernes, a través de un frente con vientos fuertes y lluvias intensas. Tras esa primera pasada, explican en Meteogalicia, continuará acercándose hasta que en la noche del sábado su centro se sitúe prácticamente sobre la comunidad gallega.

"Félix" procede de la tormenta "Riley", que dejó en Estados Unidos al menos nueve muertos, abundantes daños materiales e incidencias en comunicaciones y suministro de energía. Desde Meteogalicia vigilan su evolución desde este lunes y aunque por el momento se ha establecido una alerta amarilla por viento y mar en el litoral gallego ante la "primera llegada" del temporal mañana, viernes, con toda probabilidad el sábado será de nivel naranja y no se descarta que el aviso se eleve a rojo en el mar. Será entonces cuando se bautice de forma oficial como "Félix", el nombre que sigue a "Emma" en la lista preestablecida por el organismo Eumetnet para mejorar la coordinación entre España, Francia y Portugal ante este tipo de fenómenos.

En principio, según explicó el técnico de Meteogalicia Juan Taboada, no se prevé que el temporal se convierta en ciclogénesis explosiva -para ello la presión debe perder al menos 20 milibares en 24 horas- aunque tampoco se descarta. "Podría suceder", indica el experto. "No se puede predecir una ciclogénesis con tanta antelación, puede ser que lo sea pero también que no, una ciclogénesis se caracteriza precisamente por la rapidez con la que se forma y por ello es imposible de predecir", añade la también técnico de Meteogalicia María Souto. "Se va a ir profundizando conforme se acerca a Galicia y si no cae 20 milibares puede que la presión caiga 15", remarca.

Por ello, ya sea como ciclogénesis o no, se prevé un temporal muy importante con fuertes rachas de viento que serán más intensas en la noche del sábado. El temporal continuará el domingo y a lo largo del día se espera que vaya amainando para dejar paso a aire frío que bajará la cota de nieve. La próxima semana, además, continuará la inestabilidad, algo que se espera que sea similar todo el mes.

Primavera

Así, pese a que el portal meteorológico eltiempo.es predice que la primavera, que comenzará el día 20 a las 17:15 horas, será lluviosa en sus inicios y más seca de lo normal en los meses de abril y mayo, Taboada subraya que los pronósticos a tal largo plazo no son demasiado fiables y, todavía menos, en el caso de una estación tan "especialmente cambiante". Desde Meteogalicia, realizan los pronósticos mes a mes y sí coincide con la página web que efectivamente marzo será lluvioso. "Tras romperse la tendencia anticiclónica hace diez días, están llegando borrascas continuamente y el mes ha arrancado con un tiempo todavía muy invernal", precisa el técnico de la agencia gallega que añade que "a partir de ahí, el tiempo que hará en abril y mayo es una incógnita".

Sí matiza Taboada que la ausencia por el momento de fenómenos excepcionales hacen que no se espere una primavera anormal. Así, los modelos consultados por Meteogalicia no determinan ninguna tendencia clara, algo que sí ocurriría en el caso de un fenómeno climatológico como "El Niño" (el año pasado), "algo extraño en las zonas polares o alguna anomalía en algún océano". "No vemos nada de eso con lo cual en principio no tiene por qué pasar nada fuera de lo común pero insisto en que es una estación muy cambiante", precisa.

Cuestionado al respecto de si regresará el problema de la sequía, el experto indica que ésta depende de la situación hidrológica si bien en cuanto a la climática "en diciembre, enero y febrero se han registrado niveles de lluvia normal e incluso un poco por encima de la media en Galicia" .