Sello gallego en dos de las 9 cintas de animación españolas del Cartoon Movie

La animación gallega está presente esta semana en el Cartoon Movie, el foro europeo de coproducción para largometrajes de animación que comenzó ayer en Burdeos (Francia) y que en su vigésima edición pone el foco en la animación de España, que acude con nueve cintas.

La iniciativa fue creada para fortalecer la producción y distribución de cine de animación europeo y este año presenta 60 nuevos proyectos de 22 países, incluyendo nueve con participación española de los cuales "Dragonkeeper" y "Unicorn Wars" cuentan con sello gallego, lo que confirma la fortaleza de la comunidad en el sector. Precisamente, el ganador del Goya en 2017 a mejor corto y mejor largometraje de animación (por "Psiconautas"), el coruñés Alberto Vázquez dirige la cinta "Unicorn Wars", de Abano Producións.

El fundador de la desaparecida Perro Verde Films ("Arrugas"), Manuel Cristóbal, está detrás de "DragonKeeper" ("El guardián de los dragones"), coproducida junto a China Film Animation, la empresa cinematográfica pública más grande de la República Popular China y el distribuidor más destacado del país. Manuel Cristóbal, que también fue productor ejecutivo de otra de las desaparecidas del universo de animación gallego, Dygra Films ("El bosque animado", "El sueño de una noche de San Juan") también coproduce otra de las cintas presentadas en el foro, "Gabo - Memorias de una vida mágica" junto a las productoras Sygnatia y The Glow Animation Studio. La película, dirigida por Salvador Simó, está inspirada en la novela gráfica homónima sobre una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana: Gabriel García Márquez.

Las producciones, tanto mayoritarias como minoritarias, acuden a la cita de Burdeos en busca de coproductores y socios financieros, así como de acuerdos de preventa y distribución, que les permitan completar y acelerar la producción de sus obras. Con un presupuesto global de 310 millones de euros, los 60 proyectos presentados en Cartoon Movie 2018 suman 79 nuevas horas de animación.

En la sección de obras en producción participa "Buñuel en el laberinto de las tortugas", película dirigida por Salvador Simó que toma como punto de partida el cómic homónimo de Fermín Montero.

La segunda obra española en etapa de producción es "Elcano, la primera vuelta al mundo", una producción de la vasca Dibulitoon Studio dirigida por Ángel Alonso y con estreno previsto para 2019.

Otro largometraje español incluida en esta categoría es "El viaje imposible", película de aventuras para público familiar que combina animación en 3D con imagen real y que marcará el debut en largo del director Abraham López Guerrero.

Por su parte, entre los 60 proyectos de la selección hay cuatro que cuentan con la participación de estudios españoles en calidad de coproductores minoritarios como "Un día más con vida", "Trip to Teulada", "My Grandfather Used to Say He Saw Demons" y la mencionada "Unicorn Wars".