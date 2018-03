El músico Yann Tiersen agota las entradas en el Mar de Vigo

El músico francés Yann Tiersen está agotando las localidades para sus conciertos de la gira de este mes de marzo por España. Primero fueron el de Sant Cugat del Vallès (el día 11 de ese mes, Teatre Auditori) y el de Zaragoza (el 12, Teatro Principal) y ayer se acabaron las entradas para su actuación el día 14 en el Auditorio Mar de Vigo. En esta gira, bautizada como "An Evening With Yann Tiersen Solo In Concert", se presenta acompañado de piano y violín.