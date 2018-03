Margarita Ledo: "A lingua salva a Otero Pedrayo e sálvanos a nós"

A académica, cineasta e catedrática Margarita Ledo Andión recolleu onte o Premio Otero Pedrayo nun acto institucional presidido pola presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e polo deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal. Na entrega do galardón tamén participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a académica e escritora, Fina Casalderrey, que como membro do xurado foi a encargada de glosar a figura de Margarita Ledo. A cerimonia, con claro acento feminino, contou con música interpretada polas dúas integrantes de "Xonxas" e á galardoada foille entregada unha escultura da artista nacida en Silleda Elena Colmeiro.

Tanto Carmela Silva como Xosé Leal cualificaron a figura de Ledo Andión como "un expoñente da cultura de excelencia do noso país" e salientaron elementos claves da súa traxectoria profesional como a "defensa da lingua galega e a difusión da cultura propia no exterior", así como a súa dimensión de "creadora comprometida en ámbitos como o da memoria, o feminismo e as liberdades".

"Otero e as pequenas transgresións" foi o título que a homenaxeada escolleu para a súa intervención, na que fixo un amplo percorrido por aquelas facetas de Otero Pedrayo que influíron na súa propia traxectoria. "A lingua salva a Otero e sálvanos a nós. Por iso estamos acó hoxe", asegurou.