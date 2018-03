¿Nos hacemos unas risillas?

Ante la evidente falta de ideas propias más allá del universo Torrente, que tan bien empezó y tan mal acabó en cuanto los presupuestos fueron aumentando, Santiago Segura, seguramente el mejor de los presentadores posible para las imposible galas de los "Goya", recurre al talento extranjero para rodar su nueva película. Bueno, lo de talento es un decir porque la película de la que "Sin rodeos" es un remake innecesario (el punto de partida argumental es bastante obvio, se le puede ocurrir a cualquiera, incluso a Jim Carrey, que hizo algo parecido) no era precisamente una joya. Segura, que no es precisamente un fino estilista cinematográfico, juega sobre seguro apostando a por actriz tan sólida como Maribel Verdú y echando unos pellizcos de sal gruesa marca de la caspa con la que satisface a los espectadores que buscan ese tipo de comedia poco sutil pero que no dirá gran cosa a los que busquen algo menos burdo. Mejora, eso sí, los últimos torrentes, pero no tenemos la menor duda de que Segura tiene más talento del que demuestra en esta jugarreta comercial que arriesga lo mínimo y refrita al máximo.