La defensa estudia recurrir la condena de 12 años de cárcel al "rey de las orquestas"

Primer varapalo judicial para el conocido como "rey de las orquestas", Ángel Martínez Pérez "Lito". Con su condena a doce años de prisión como autor de los seis delitos fiscales de los que lo acusaba la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra, el empresario pierde la primera de las batallas que mantiene en los juzgados contra el Ministerio Público y Hacienda por los ingresos que obtuvo durante años en los que controló en torno al 60% del mercado de las verbenas en Galicia.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicaba el pasado viernes la sentencia a las distintas partes personadas, después de más de diez meses del juicio, un fallo que cayó como un jarro de agua fría en el entorno del otrora magnate del mercado de las verbenas debido a la "contundencia" de la sentencia, puesto que acoge prácticamente todas las tesis que defendía el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, así como la Abogacía del Estado.

Según las fuentes consultadas, a Ángel Martínez Pérez se le imponen tres años por cada uno de los dos delitos por fraude fiscal en el pago del impuesto del IVA en los años 2011 y 2012, así como año y medio por los otros cuatro delitos de fraude en el impuesto de sociedades y retenciones en estos mismos ejercicios. En total, doce años frente a los 14 que solicitaba inicialmente la Fiscalía, según confirmaron fuentes de la defensa de Martínez Pérez.

Además de la pena de prisión, la sentencia supone un duro golpe económico, dado que, en primer lugar, estima el fraude en la cantidad apuntada en el juicio por el Ministerio Fiscal y por Hacienda que solo en materia del IVA rondaba los nueve millones de euros que ahora deberá devolver al erario.

A ello hay que sumar las millonarias penas de multa que le impone la Audiencia Provincial como autor de estos delitos y cuya cantidad ayer no trascendieron. Cabe decir que la petición de la Fiscalía en cuanto a la cuantía de estas sanciones ascendía a casi 52 millones.

"Negocio opaco"

La Fiscalía defendía en su alegato final que Martínez Pérez había mantenido los ingresos obtenidos de la contratación de orquestas para las verbenas en Galicia como un negocio opaco en el que,en aquellos dos ejercicios, tan solo declaró a Hacienda un 8% del volumen real de negocio que tenía. En la mayoría de los casos, actuaciones que cerraba con los ayuntamientos u organismos públicos que sí exigían factura y por eso sí se recogía en la contabilidad oficial. Así, tal y como defendían también los inspectores de Hacienda, la documentación intervenida en la sede social de sus empresas en Caldas de Reis revelaba que en 2011 y 2012 la empresa Representaciones Lito habría facturado 50 millones de euros y tan solo se habrían declarado cuatro.

Esto en cuanto al IVA y al impuesto de sociedades,el fiscal también acusaba al grupo empresarial de no realizar las retenciones a la red de agentes que tenía desplegada por toda Galicia para conseguir las contrataciones y que ellos aseguraban que eran autónomos.

La defensa estudia en estos momentos la extensa sentencia dictada por la Audiencia Provincial, aunque sí reconocen que "muy probablemente" presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El calvario judicial de Ángel Martínez Pérez podría no acabar aquí. Y es que el "rey de las orquestas" tiene pendiente todavía de sustanciar varios procesos judiciales abiertos todos ellos por fraude fiscal. El que está más cerca de resolverse es el que afecta a los rendimientos obtenidos por las actuaciones de la orquesta Filadelfia. Se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión por no abonar a Hacienda, en este caso, una cantidad que no llega a los 300.000 euros.

El segundo caso vuelve a sumar una petición estratosférica por parte de la Fiscalía que reclama penas que suman 35 años de prisión para Ángel Martínez Pérez como persona física por otros doce delitos contra la Hacienda Pública por su incremento patrimonial derivado de los ingresos de su actividad empresarial en la contratación y representaciónde espectáculos. Se le solicita además la devolución de otros 4,4 millones de euros a Hacienda y multas por valor de casi 13 millones.