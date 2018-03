A Revista da TVG achegase á Festa do Queixo de Arzúa

O espazo A Revista Fin de Semana achegarase hoxe en directo á Festa do Queixo de Arzúa, declarada de Interese Turístico de Galicia, que celebra a súa 43ª edición. Ao longo desta primeira fin de semana de marzo, todos os asistentes poderán degustar este exquisito queixo, o máis producido e consumido en Galicia, e gozar coas grandes actuacións musicais programadas no festival que acompaña esta exaltación gastronómica desde as súas orixes e que este ano contará con Ilegales, Sidonie, No Craft, Rosa Cedrón e Son de Seu, entre outros.