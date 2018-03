"Pescadores de historias" vai a Moncloa, un club social para mariñeiros de Burela

A serie documental "Pescadores de historias", que dirixe e presenta X.H. Rivadulla Corcón, e que emite todos os domingos a Televisión de Galicia (TVG) coñecerá hoxe Moncloa, o club social dos mariñeiros de Burela. Está emprazado no edificio que albergou a antiga lonxa e os seus socios, 114 homes e mulleres, son persoas que traballaron o mar e tamén amantes da cultura mariñeira. Aquí reúnense para lembrar a vida no mar e sacar á superficie a tradicional sabedoría mariñeira. Este ano teñen que celebrar que fan dez co local aberto. Carlos Peinó é o secretario da Moncloa e contará como naceu a idea do club. Antonio Valle falará da súa vida no mar; mentres que, co patrón Jesús García Moá verase como o mar segue presente no pensamento dos vellos lobos de mar. Rufino Quiroga remontarase aos tempos do barcos de vapor, e tamén falará con Felicitas Eijo, a memoria viva de todas as mulleres dos mariñeiros de Galicia.