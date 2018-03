Natalia Lafourcade interpretará el tema central de "Coco"

La ceremonia contará con las actuaciones de las cantantes Natalia LaFourcade y Mary J. Blige, además de la música del cantautor Sufjan Stevens, autor del tema de la película "Call me by your name", "Mystery of Love". La mexicana Natalia Lafourcade, que el pasado día 18 actuó en Galicia -concretamente en el Auditorio de Ferrol- interpretará el tema principal de la película Coco, "Remember Me" ("Recuérdame"), junto al actor mexicano Gael García Bernal, quien da voz al personaje de Héctor en la versión en español de la película.