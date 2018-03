Diplomático, embajador y abogado

-No lo creo. Aunque todo depende de cómo se vea la vida. En términos de confort, el cambio es gigantesco: el aire acondicionado, por ejemplo, no existía. Las muchas horas de los viajes de tren, con un calor asfixiante en verano, salvo algún tren de lujo. El avión era impensable para la mayoría de los españoles. A principios de los ochenta, los créditos para comprar un piso se concedían al 15 % de interés, a devolver en unos quince años. Al extranjero, prácticamente no se viajaba por turismo. Se vivía de otra manera.