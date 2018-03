Roberto Leal, "This is art" y "Ahora caigo", en los Premios Zapping

El presentador de OT y España directo (TVE), Roberto Leal, y los programas This is art (TV3-Movistar) y Ahora caigo! (Antena 3) fueron algunos de los premiados en los Premios Zapping 2018 a la calidad audiovisual, que se entregaron ayer en el CaixaForum de Barcelona. También fueron reconocidos la serie Sé quién eres (Telecinco), el actor Alejo Sauras por su papel en Estoy Vivo (TVE) y la actriz Clara Segura por el suyo en Nit i dia (TV3). En el apartado de videojuegos ganaron The Legend of Zenda (Nintendo) y Super Mario Odyssey (Nintendo) y la aplicación b-resol como mejor iniciativa en internet o aplicación móvil.