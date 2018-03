La mujer de Rosendo insiste en que su marido no es "un brujo"

La mujer de Miguel Rosendo, María del Carmen Sánchez, que ayer habló públicamente por primera vez, tachó de "montaje" todas las acusaciones contra su marido, ha negado que fuera "un brujo o un sectario" y aseguró que ella no estaba "abducida" por él.

"Voy a explicar este montaje. En 35 años que llevo casada creo que conozco bastante bien a mi marido. ¿Abusos sexuales? Nada. No es no. ¿Vejaciones? Tampoco. Ni humillaciones, porque si yo lo veo no lo permito, lo primero que haría sería ponerle las maletas en la puerta y denunciarlo", indicó.

Asimismo, afirmó que su marido "está pasándolo fatal" en la cárcel, que está "muy mal anímica, física y psicológicamente" y añadió que sus hijos y ella, también procesados por delitos continuados contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, aunque en libertad provisional, lo están viviendo "con mucha rabia y dolor".