Luz Casal se descuelga del paro del 8 de marzo: "Yo tengo que trabajar"

"Yo abogo por la libertad de cada una, de hacer o no hacer huelga (?). Yo es que tengo que trabajar". Luz Casal se descuelga del paro del día 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. "He aceptado retos, he salvado situaciones, me he defendido con uñas y dientes en momentos difíciles, y por lo general huyo de las generalidades, del blanco o negro", explica. "Que cada persona sea libre de elegir lo que hace", remacha en una entrevista concedida a ABC con motivo de su último trabajo, "Que corra el aire". Y sí, en casa de Luz Casal, corre el aire. "Puedo estar de acuerdo con que un grupo o un colectivo determinado decida hacer presión de una manera determinada, y no sentir necesariamente que tengas que formar parte de eso. Aunque tengas las mismas ideas".

La cantante, que desprende un aroma a fortaleza, ha puesto su cara, sus manos y su esfuerzo a merced de diversas causas solidarias. Una luchadora nata -ha plantado cara a la muerte en su encuentro y reencuentro con el cáncer- se desmarca de la huelga del 8 de marzo, el primer paro femenino legal que busca equiparar derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo se explica? Como un ejercicio de libertad, ni más, ni menos. La misma que tienen mujeres como Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra o Eva García de la Torre, alcaldesa de Porriño, que sí secundarán la huelga.



Gira en 2018



La rockera de Boimorto tiene al menos una veintena de 20 fechas confirmadas. Citas que van desde varias localidades francesas hasta diferentes ciudades de la Península, tres de ellas en Galicia: Vigo -primera parada en la comunidad-; A Coruña y Santiago de Compostela.

La cita de Luz Casal en la ciudad olívica será el 17 de marzo. Ese día, la intérprete de Piensa en Mí o Un Año de Amor se subirá al escenario del Auditorio Mar de Vigo. Las entradas, ya a la venta a través de los canales habituales, costarán desde 30 euros.