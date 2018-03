El tiempo en Galicia | Las temperaturas mínimas de Galicia rozan los -7º en la provincia de Ourense

Tras la Bestia del Este que dejó nieve en casi toda Galicia y mínimas de casi siete grados bajo cero, la borrasca Emma sacudió ayer la comunidad con lluvias intensas y fuerte oleaje. El paraguas se hizo necesario ayer en toda la geografía gallega pero de manera especial en la provincia de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña, en alerta amarillo por precipitaciones. Y por temporal costero se alcanzó el nivel naranja en el litoral de A Coruña y Lugo. La zona de Castro Vicaludo en Oia fue la más venteada de Galicia, con 100,7 kilómetros hora, en una madrugada en la que Cabo Udra, en Bueu, también registró una racha de 90 kilómetros hora.

Las previsiones para hoy dibujan un mapa meteorológico cargado de nubes y precipitaciones. Aunque las lluvias comenzarán a lo largo de la mañana en el sur y oeste de la comunidad, ya por la tarde serán generalizadas e irán acompañadas también de granizo y aparato eléctrico, según información de MeteoGalicia.

Hoy tocará abrigarse más ya que las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con formación de heladas en el interior y zonas altas. Las temperaturas mínimas ya han bajado en la jornada de hoy ya han hecho bajar los mercurios hasta los -6,6º. Concretamente ha sido el municipio ourensano de a Veiga en donde se ha resgistrado la temperatura mínima de este viernes. De cerca le han seguido Carballeda de Valdeorras (-6,1º) y las localidades lucenses de Pedrafita do Cebreiro (-5,1º) y Cervantes (-5º).

Las máximas no sobrepasarán los 13 grados y las mínimas caerán hasta 1º. De las siete ciudades Pontevedra registrará la temperatura más alta (13º), seguida de Vigo (10º) y A Coruña y Ferrol (10º). En cuanto a las mínimas, tras Lugo (1º) se colocarán Ourense y Santiago (3º), Vigo y Pontevedra (4º) y A_Coruña y Ferrol (5º). Mañana las máximas llegarán a los 14º grados y será especialmente significativo el aumento de las mínimas, que se moverán entre los tres y los 8 grados.

La cota de nieve hoy estará muy alejada de los 50-100 metros del pasado miércoles, día en que incluso llegaron a verse copos a nivel del mar. Empezará la jornada en los 900 metros pero a lo largo de la tarde subirá a los 1.300. Durante la ola de frío de esta semana llegaron a superarse los 10 centímetros de nieve en el interior de la provincia de Ourense y de Lugo e impidió acudir a clase a casi 7.500 escolares.

El viento también soplará de componente sur, aumentando su intensidad hasta ser fuerte por la tarde noche en toda Galicia. La localidad coruñesa de Val do Dubra acumuló ayer 41,2 litros por metro cuadrado. El viento también sopló con intensidad en Cuntis (88,7 kilómetros hora) y en la provincia de A Coruña se registraron rachas significativa a lo largo de la mañana de ayer: Lousame (81,9 km/h). Y en Lugo destacan los valores alcanzados en Folgoso do Courel (77,3 km/h). En A Veiga (Ourense), el viento superó los 82 kilómetros por hora. Y en Manzaneda se registraron 80,2 km/h. En cuanto a las precipitaciones, junto a Val do Dubra, con máximas de 41,2 litros, en Coristanso se superaron los 40 litros por metro cuadrado.