El tiempo en Galicia | El viento azota las Rías Baixas con rachas que rozan los 120 kms/h

Como vemos no radar de MeteoGaicia, desde Barbanza ata Compostela está entrando unha liña de chuvascos fortes acompañados de aparato eléctrico. Xa máis de 150 raios caídos en Galicia no día de hoxe. Treboadas tamén neste momento en Ourense, sobre todo no sudoeste. pic.twitter.com/AlrpruCLCU