Previsión de lluvias en Galicia y alerta naranja por viento

La situación hoy cambia en toda Galicia. Ya no se espera nieve por debajo de 1.200 metros de altitud, pero sí precipitaciones durante los próximos días. Las temperaturas mínimas rozaron ayer los -5º en varios puntos de Lugo como A Fonsagrada, Abadín y los -4º en Guitiriz, Friol y Alto do Faro. La presencia de nieve, sobre todo en el interior, aún se mantendrá algún tiempo debido al espesor alcanzado en algunos puntos de la comunidad.

A partir de mañana y según el meteorólogo de MeteoGalicia Alberto Romero, habrá varios frentes con lluvias generalizadas. "Lanieve ya no va a ser protagonista. No nevará al nivel del mar; solo en zonas altas de montaña. Pero el viento va a soplar bastante fuerte en las Rías Baixas y en todo el litoral y el viernes por la tarde irá aumentando de intensidad". Tanto es así que ya se ha activado una alerta naranja, por viento en el mar, para el sábado -de fuerza 8- que podría afectar incluso al transporte de ría. La naviera Mar de Ons, consultada sobre la posibilidad de suspender el transporte de ría el viernes, aseguró que lo están valorando y que hoy mismo podrían confirmar si prestan (o no) el servicio de barco a la popular fiesta de La Arribada de Baiona, debido al aviso naranja por viento en el mar activado por MeteoGalicia.