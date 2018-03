Iván Ferreiro: "La gente quiere que cante en gallego pero se me tienen que ocurrir cosas"

"O que teño que facer para non ter que ir ao mar, sobra peixe que vender e fariña para amasar", canta Iván Ferreiro en el tema principal de la serie "Fariña" de la gallega Bambú Producciones. Su primera vez cantando en gallego.

El de Nigrán está estos días en A Coruña en "La Residencia", el laboratorio sonoro del programa de Radio 3 "Hoy Empieza todo", que dirige Ángel Carmona. Se encuentra "encerrado" en los estudios Mans coruñeses junto con Santi Balmes y Julián Saldarriaga de Love of Lesbian y su hermano Amaro Ferreiro. Pero hará un descanso para actuar en Vigo este sábado por el concierto en homenaje al Pergamino Vindel "O primeiro elepé vigués" en el Teatro García Barbón Afundación a las 21.00 horas.

-¿Cómo surgió la colaboración con la serie "Fariña"? ¿Ya estaba grabada o hubo que darse prisa por los últimos acontecimientos?

-La teníamos lista, llevamos hablando con ellos ya un año sobre esto. La canción la terminamos Amaro y yo en Madrid antes de navidades y la grabamos hace un mes en Barcelona con Toni Toledo, con Martí Perarnau que la produjo, y Ricky Falkner. Está Santi Balmes también cantando en gallego, fue bastante gracioso verlo. Realmente íbamos con más calma, pero ahora se ha adelantado todo. Guadi Galego canta también en algunas versiones, hace una versión a piano y voz impresionante; hizo un trabajo espectacular.

-¿Por qué decidió que fuera en gallego esta canción?

-Me parecía que era lo suyo, que es una serie que sucede en Galicia y que personajes de ese tipo se expresarían de esa manera. Realmente tenemos una canción poniéndome en la piel de alguien que no tiene remordimientos y me pareció que esa era la forma de hacerla: con esa rítmica y esa energía.

-La gente tenía ganas de escucharle cantar en gallego.

-Sí, es verdad que la gente tiene ganas de que cante en gallego, lo que pasa es que para poder hacerlo se me tienen que ocurrir las cosas en gallego; y a veces no pasa. A veces creo que estoy demasiado metido en mis cosas...

-Pero no descarta volver a utilizar el gallego.

-No. Me gustaría contar que la frase de la canción "O que teño que facer para non ter que ir ao mar" es de Tuto, del documental sobre él y su trabajo en el teatro que lleva ese nombre. La frase me gustaba mucho porque es muy de teatro, porque lo que tiene que hacer para no ir al mar es disfrazarse y hacer un papel. Entonces me gustó la idea de pasarla a unos narcotraficantes. Creo que es justo que se sepa que la frase es de este documental de Iago Vázquez. Me parece que contiene la retranca gallega y cuenta muy bien lo que queremos contar.

-¿Había podido leer "Fariña" de Nacho Carretero antes del secuestro?

-Sí, lo hice cuando salió. Está muy bien, la verdad. Pero creo que secuestrar un libro que lleva tres años en la calle es como no secuestrar nada, es solo un gesto. Si el ex alcalde de O Grove no quería que se supiera lo suyo... le ha salido mal porque el secuestro no es muy efectivo cuando no pueden venir a mi casa y llevarse el mío. Es un secuestro curioso, como mínimo.

-Este sábado participa en el concierto "O primeiro elepé vigués", ¿qué podemos esperar de esta reunión de artistas?

-Vamos a juntarnos un montón a cantar y creo que va a ser bonito verlo. Hay un montón de gente que me gusta muchísimo ahí tocando y cantando. Creo que es muy bonito que estemos todos ahí para celebrar esas primeras canciones nacidas en Vigo, el pop medieval vigués. Habrá muchas colaboraciones, la gente se mezclará... eso es lo bonito de estos encuentros.

-Las cantigas son algo de lo que podemos estar orgullosos los gallegos, aunque a veces nos cueste.

-Bueno, yo creo que los gallegos sí sabemos estar orgullosos de nuestras cosas. Lo que pasa es que igual no hacemos demasiados actos, aunque también es complicado. Julio [Gómez, promotor del concierto] ha puesto mucho esfuerzo para esto. Al final las ciudades se hacen así, con gente que hace cosas.

-¿Ha podido ir a ver el Vindel?

-¡Qué va! No tengo tiempo ni de ver a mi familia... A ver si llego a tiempo. De todas formas tengo a mi hermano Amaro que está loco con eso y tengo una reproducción en casa. Lo hemos visto mucho, lo que no he podido es ver el original.

-El 22 de marzo vuelve a Vigo con Anni B Sweet en la sala Sinatra.

-Sí, tengo ese concierto en la gira de Mahou y en breve empieza la temporada de festivales. Estoy más desahogado que el año pasado a nivel de conciertos pero ya estoy empezando a hacer proyectos nuevos.

-¿Y está preparando un nuevo disco de estudio?

-Todavía no lo sé muy bien. Estoy pensando cosas pero aún no sé para qué son. Suele ser así siempre. Amaro y yo estamos escribiendo canciones pero aún estamos divirtiéndonos, no tenemos ninguna dirección clara.

-Ha recibido mucho cariño del púbico después de aparecer en "Salvados", ¿cómo lo lleva?

-Hablar de cosas de tu intimidad da cierto pudor, pero en este caso creía que era un tema del que había que hablar. Además, a mí no me da vergüenza hablar de eso. No me cuesta, como sí me cuesta hablar de otras cosas mías. El equipo de "Salvados" lo trató de una forma muy bonita y me ha dado muchas satisfacciones pensar en la gente a la que le ha podido ayudar el programa. Si puedo ayudar en algo, sobre todo en estas cosas que se pasa fatal, intentaré echar una mano.