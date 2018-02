Pamiés ofrecerá la charla suspendida sobre medicina alternativa entre el 8 y el 10 de marzo en A Coruña

La Asociación de Hortas do Val de Feans, Movimentohaztupandeverdad, Herbolario Abella, Hortamaissa y Factoría Verde ultiman la celebración en A Coruña de la charla del agricultor Josep Pamiés sobre medicina alternativa. Barajan las fechas del 8 o el 10 de marzo. Pamies asegura que en sus charlas de la campaña "Tú pagas, tú decides, sí a las medicinas tradicionales y complementarias", solo trata de difundir la estrategia de la OMS "que desde el 2013 fomenta que los sistemas sanitarios incorporen la medicina tradicional y complementaria". Pamies se considera "el símbolo de la persecución" contra los defensores de volver a los alimentos naturales y a métodos medicinales tradicionales. "Fui llevado muchas veces a juicio. Pero siempre me absolvieron" y alega que no está perseguido por la justicia, sino por los "poderes económicos", que, a su juicio, "deciden quién puede o no hablar en público" y asegura que los locales que acogen sus conferencias "reciben todo tipo de presiones".