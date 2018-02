O certame Vindevídeos entrega os seus premios aos centros escolares galegos

López-Chaves (i.) e Valentín García (c.) na entrega no Museo do Mar de Galicia, en Vigo. // Alba Villar

Os catro centros de ensino que se fixeron a mediados de xaneiro cos galardóns do certame de dinamización lingüística Vindevídeos recibiron onte os seus premios nun acto que se celebrou, tal e como estaba previsto nas bases do certame, no Museo do Mar de Galicia, ao pé do Pergamiño Vindel cuxa estadía galega quixo conmemorar a Consellería de Cultura e Educación a través dunha ampla programación na que se encadrou a iniciativa, convocada polas secretarías xerais de Cultura e de Política LIngüística.

O CEIP do Carballal de Marín (Pontevedra), O IES Francisco Asorey de Cambados (Pontevedra), o CEIP Ortigueira de Vedra (A Coruña) e o CMUS Xan Viaño de Ferrol visitaron, ademais, a Illa de San Simón como parte do premio outorgado.

"A importante participación e a alta calidade, tanto técnica coma lingüística, dos traballos gañadores evidencia que o audiovisual é unha ferramenta moi atractiva e moi eficaz á hora de poñer en marcha iniciativas coas que promover e dinamizar o uso do galego no eido educativo", sinalou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, na súa intervención, quen felicitou os premiados e lles agradeceu o feito de teren, tamén, "contribuído cuns traballos e cunha creatividade que de seguro serían a fachenda de Martín Códax á difusión e ao coñecemento do tesouro da literatura medieval desde o Vindel". No acto tamén participou o delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.

O certame de dinamización lingüística Vindevídeos estableceu dúas categorías de premios e en cada unha delas dous galardóns: na categoría de centros de infantil e primaria fíxose co primeiro o CEIP O Carballal, de Marín (Pontevedra), polo seu traballo "Fals'e traedor" e obtivo o segundo o CEIP Ortigueira, de Vedra (A Coruña), polo vídeo "Galicia: referente da cultura medieval".

Na categoría de educación secundaria e ensinanzas especiais outorgóuselle o primeiro ao IES Francisco Asorey, de Cambados (Pontevedra), por "Cantigueando"; mentres que o segundo recaeu no CMUS Xan Viaño, de Ferrol (A Coruña), pola proposta "O Peque Coro do Xan Viaño descubrindo o pergamiño Vindel".

Os catro traballos impuxéronse entre un total de 58 traballos (28 de infantil e primaria e 30 na categoría do resto de centros educativos) e as catro pezas audiovisuais gañadoras poden verse no Portal da Lingua Galega www.lingua.gal e na web de Cultura de Galicia www.cultura.gal.

Tal e como estaba previsto, os catro centros recibiron cadansúa cámara de vídeo e foto, en función da modalidade; faxímiles do Pergamiño Vindel da autoría de Manuel Moleiro; visitas á mostra "O Pergamiño Vindel, un tesouro en sete cantigas" no Museo do Mar de Galicia e á Illa de San Simón que desfrutaron no día de onte; e os diplomas que os acreditan como gañadores deste certame organizado pola Xunta.