Literatura e ciencia da man en Vigo

A Editorial Galaxia organizou, en colaboración coa Delegación do CSIC en Galicia, unha conversa arredor do libro "Os nenos da varíola" para estudantes da secundaria de Vigo que en dúas tantas, encheron o auditorio do IES Santo Tomé de Freixeiro para oír falar sobre ciencia e literatura.

O encontro contou coa presenza de María Solar, autora da novela, escritora e xornalista da CRTVG, e Marta López, científica titular do grupo de Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC. Ambas estiveron moderadas por Luisa Martinez, membro da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia.

A conversa xirou arredor da vida a principios do século XIX en Galicia, o descubrimento da vacina contra a varíola, o seu fundamento científico e a súas repercusión na poboación. A base deste diálogo é o poder narrativo con contidos históricos de "Os nenos da varíola", unha poderosa ferramenta de divulgación científica que achega a ciencia á mocidade a través da lectura, e que xa leva vendidos miles de exemplares no noso país, converténdose nun dos grandes éxitos editoriais do pasado 2017, según aseguran desde a editorial.

Como complemento á formación académica nacen as "Conversas entre ciencia e literatura" co obxectivo de contextualizar un dos feitos máis importantes da medicina e da historia da humanidade, e de por en valor aos protagonistas da Real Expedición Filantrópica da Vacina, na que se basea Solar.