El Festival Son do Camiño de Santiago inicia mañana la venta de sus abonos

El Festival Son do Camiño, que se celebrará en Monte do Gozo de Santiago entre el 28 y el 30 de junio, iniciará mañana la venta de sus abonos. Según la organización del festival, a partir de las 10. 00 horas se pondrán a la venta 2.000 abonos a 39 euros más gastos, 3.000 a 49 más gastos y 6.000 abonos a 59 euros más gastos. A partir de esa tercera oferta, el precio se mantendrá "hasta próximo aviso". La venta se realizará a través de Ticketea y de la web del festival. The Killers, Jamiroquai, Martin Garrix, Franz Ferdinand y Lenny Kravitz son algunos de los nombres del cartel.