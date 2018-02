Concierto de la Real Filharmonía de Galicia en Vigo, con obras de Haydn

La Real Sociedad Filharmonía de Galicia actuará el próximo 7 de marzo en el Teatro Afundación de Vigo, dentro de su Temporada de Música Clásica. La formación contará con James Dahlgren como director y Paulo Gaio en el violonchelo. La agrupación interpretará algunas obras de F. J. Haydn, como la Sinfonía nº 25 en do mayor; el Concierto para violonchelo nº 1 en do mayor; y la Sinfonía n.º 45 en fa sostenido menor, "Los adioses". Las entradas están a la venta en la web Ataquilla.com para quienes no hayan adquirido el abono para la temporada, que supone un ahorro del 20% con respecto a las entradas individuales.