A RAG lembra a Filomena Dato, voz precursora do feminismo na Galicia do XIX

A Real Academia Galega e as asociacións culturais Irmáns Suárez Picallo e Lisístrata celebraron onte un acto dedicado á escritora no cemiterio de Moruxo (Bergondo), onde foi soterrada, con motivo do seu 92 cabodano. A escritora, nada en Ourense en 1856, pasara os últimos anos da súa vida no Pazo do Curro, na mesma parroquia onde recibiu sepultura.

A académica correspondente dende a fundación da RAG en 1906, Filomena Dato foi a segunda muller que escribiu un libro en galego, Follatos (1891), despois de Rosalía. O volume inclúe "Defensa d'as mulleres", un longo poema contra os prexuízos de xénero da época. Unha edición facsimilar completa a homenaxe á poeta.

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes asegurou durante o acto: "Filomena Dato contribuíu a esa bandeira que ergue a cultura, a lingua galega e a dignidade de Galicia, porque unha lingua son os seus falantes, a xente que a fala, a xente que a ama, que a usa".