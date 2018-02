Pablo Vázquez: "El mayor premio es el público, resistimos porque nos lo pide"

Abrieron sus puertas en 1982 con la proyección de "El último metro" de François Truffaut y "El matrimonio de Maria Braun" de Rainer Werner Fassbinder. Son las salas más antiguas de Vigo, que sobreviven como alternativa al circuito comercial treinta y seis años después. Tras recorrer un pedregoso sendero -del celuloide al digital-, los Multicines Norte recolectan un premio especial del audiovisual gallego. Sus cinco salas son el bastión de cinéfilos vigueses, gallegos... y hasta estudiantes 'Erasmus'. Y de las paredes de su amplia entrada han colgado los más icónicos carteles del cine de autor, independiente y películas en versión original.

El gerente de los Multicines Norte -bautizados con el nombre de la vía viguesa en la que se encuentran-, Pablo Vázquez, heredó de su padre Antonio el amor por el séptimo arte y el cargo en las salas. "Agradecido" y "emocionado" por el Premio Especial "José Sellier" de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), reconoce a FARO: "Resistimos por el público, que nos pide que sigamos adelante, que no cerremos... Les encanta la programación y también escuchar la voz de los actores en versión original. Nuestros clientes están contentos y ése es el mayor premio".

Prácticamente toda la familia de Vázquez, abogado de profesión, se ha dedicado a los cines. Su padre, Antonio Vázquez, expresidente del Real Club Celta de Vigo y promotor inmobiliario, amó el séptimo arte desde niño, según reconoce su hijo. "Uno de sus grandes amores era el cine y, el otro, el Celta. Pero tuvo otras ocupaciones aparte", reconoce Pablo Vázquez en relación a que los ingresos de ambos proceden de actividades profesionales al margen de las salas. Los proyectores también 'engancharon' a su madre Gloria y ahora ocupan a su hermana en los cines que han abierto en Santiago de Compostela.

"Mi padre inauguró los Norte y luego yo me fui a estudiar a Inglaterra", reconoce Vázquez. "Hubo un tiempo en el que estuve fuera de España, pero ya tenía el 'gusanillo' del cine, me gustaba mucho". De hecho, aunque duda del título, reconoce que ha proyectado algún título para él solo, como en la mítica película "Cinema Paradiso".

"Al principio pasábamos también cine comercial, pero unos seis años después nos fuimos especializando hacia el cine de autor, en versiones originales, y al cine independiente", comenta Pablo Vázquez.

De Felipe VI a amenaza bomba

Entre las personalidades destacadas que vieron pasar por los cines durante tres décadas, Vázquez destaca al actual rey, Felipe VI. "Cuando teníamos también los Multicines Centro, en la calle María Berdiales [en el lugar donde hoy está un supermercado], vino el príncipe, el que hoy es rey de España", asegura el abogado.

Pero a los Norte han asistido directores de algunas de las películas proyectadas y Vázquez confiesa que el actor vigués Antonio Durán, "Morris" es asiduo cliente.

También tiene claro el momento más amenazante: "Recuerdo, como anécdota, cuando proyectamos "La última tentación de Cristo" (1988) y nos amenazaron con una bomba. Llamó un anónimo. Nos había amenazado seriamente, pero decidimos poner la película igualmente".

¿Cuál ha sido la crisis más grande? A pesar de haber sido concejal con el PP en Vigo -de 1995 a 2003-, Vázquez critica el IVA cultural: "Lo que nos afectó fue la subida del IVA al 21%, desde el 8%. Fue un sablazo en toda regla. Tuvimos que asumirlo nosotros para no revertirlo en el precio de las entradas", reconoce. Y, como segundo gran problema confiesa el mazazo del 'pirateo'. "También nos ha afectado, por supuesto. Pero el público que tenemos es bastante fiel", reconoce. "Soy abogado y aunque me gusta, sé que del cine no se puede vivir". Sin embargo, los Norte son un ejemplo de resistencia cultural. "Sí, porque la gente nos lo pide. El público nos pide que sigamos adelante. Los premios caen en el olvido, por eso el mayor galardón es que la gente a la que le gusta el cine siga viniendo", demanda. Desde 2013 han digitalizado las salas y seguirán ahora con una reforma en las butacas.

En cuanto a la filosofía a seguir, también lo tiene claro: "Además de películas tenemos reportajes de arte y una programación de ópera. Nos abrimos también al ballet en directo...". Y con respecto al futuro de las salas, Pablo Vázquez espera "seguir con ímpetu e ilusión el camino que hemos labrado hasta hora". "No tenemos ni idea de si el día de mañana aparecerá otro sistema que desbanque al cine" -sospecha el gerente- pero asegura que quiere jubilarse con los Multicines Norte abiertos. "No tengo hijos, pero sí sobrinos que podrían continuar con la tradición familiar", reconoce.