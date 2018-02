CLUB FARO | Luis Álvarez: "Todos venimos con una llave que abre la puerta del éxito"

"El éxito no llega, se crea". Así lo aseguró Luis Álvarez durante su intervención en el Club FARO, donde presentó su segundo libro, "Cómo hacer posible lo imposible" (Martínez Roca), en el que da veinte claves para hacer realidad los sueños. Actor, productor teatral, director, creativo y emprendedor, Luis Álvarez prefiere presentarse como "un hacedor de sueños" y asegura que todas las personas tienen las mismas oportunidades y capacidades para llevar a cabo sus sueños y alcanzar el éxito. Sin embargo, solo el 2% de las personas consiguen hacer posible sus imposibles. ¿Por qué?

La respuesta a esta pregunta fue el tema de la conferencia que impartió ayer en el Auditorio Municipal do Areal en un acto que fue presentado por Isabel Goberna, terapeuta y formadora en programación neurolingüística. "La mayoría de las ocasiones no hacemos realidad nuestros sueños porque alguien nos dijo en algún momento que eso era imposible y nos lo creímos", advirtió el emprendedor, que en 2009 recibió el premio al mejor empresario del año de la Cámara de Comercio de Nueva York.

Esas personas que ponen freno a los sueños son los neimayas, personas próximas y que cada vez que se les cuenta un proyecto recomiendan que no se haga porque es imposible. "No lo hacen de mala fe; muchas veces es para evitar que sufras las frustraciones que ellos sufrieron cuando no vieron cumplidos sus sueños", explicó.

Pero Álvarez ha preferido desde siempre demostrar a sus neimayas que todo lo que le decían que era inalcanzable, lo podía alcanzar. Y esta es la filosofía que sigue este emprendedor de éxito. "Todos venimos con la llave que abre la puerta del éxito", aseguró.

Con 18 años, Álvarez creó su primera empresa de espectáculos y ganó su primer millón de pesetas y con 36 llegó a dirigir la mayor red de espacios escénicos de habla hispana, con teatros en siete ciudades. Hace 20 años se marcó un objetivo: crear un producto nuevo cada año. Y hasta la fecha, lo ha cumplido. Fue su forma de responder a alguien que aseguró en una reunión que todo estaba ya inventado. Así, Álvarez se convirtió en el primer español en producir un musical en Broadway, en el Madison Square Garden, "101 Dálmatas", el primer español en producir espectáculos para los principales Night-Clubs de Las Vegas y el primer productor en crear una tarifa plana de teatros llegando a tener hasta 46.000 abonados. Y estos son solo algunos de sus logros. "El éxito no llega, se crea", aseveró.

Pero no todos los neimayas son externos. También los hay internos y a estos también hay que enfrentarse si se quiere seguir hacia adelante. "Los tenemos todos. Algunos luchamos más contra ellos que otros y por eso lo conseguimos, pero todos los tenemos", aseguró.

El primero son las excusas. "El árbol del fracaso se alimenta de las raíces de las buenas excusas, pero está demostrado que cuando alguien quiere conseguir algo siempre encuentra el medio. Si no lo quieres conseguir, siempre encuentras una excusa", argumentó Álvarez, para quien la crisis ha sido una de las excusas más esgrimidas en los últimos años para no hacer algo. "Llevamos desde el 2008 diciendo cuando algo no salía bien o cada vez que no nos atrevíamos a hacer algo que no era el momento. Sin embargo, una crisis es simplemente un cambio social buscando un hueco. Pero las crisis también pueden ser una oportunidad", afirmó. Una de estas oportunidades fue la creación del abono teatro, creado a raíz del IVA cultural para abaratar la entrada al teatro a través de un abono, un formato que ahora está franquiciando en todo el mundo. "A veces de las crisis salen las mejores ideas", afirmó.

Otro neimaya es la frase: "Ya es demasiado tarde", que el emprendedor asegura que lleva escuchando desde que tiene 40 años. "Esto es porque pasamos por la vida haciendo realidad los sueños de los otros porque nos da mucho miedo tomar la decisión de hacer realidad los nuestros", explicó.

Según el ponente, otro freno insistente es el fracaso y en este sentido aseguró que los triunfan no son los que siempre vencen. "Nadie vence siempre. Los que triunfan son los que no se dan nunca por vencidos", afirmó.

El último neimaya interior al que se refirió es la indecisión. "Nos cuesta muchísimo decidir y yo siempre digo a mi equipo que la peor decisión que puedes tomar es no tomar decisiones y siempre les cuento decisiones erróneas que se han tomado para que vean que los grandes también se equivocan", dijo.