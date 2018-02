Máis de 4.000 sinaturas para manter o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires

Unha iniciativa rexistrada na plataforma online 'Change.org' solicitou máis de 4.000 firmas para instar as institucións galegas a que se impliquen na preservación do patrimonio "inmobiliario, artístico e cultural" do Centro Galego de Buenos Aires, que atravesa unha delicada situación económica que obrigou a pór en venda a súa histórica sede. Así, o manifesto da petición -que arrincou o pasado 28 de xaneiro, día no que se cumpriron 132 anos do nacemento de Castelao- fai un chamamento os "representantes políticos" de Galicia --Xunta, Parlamento, RAG, Consello da Cultura Galega e universidades-- a defender "a transcendental importancia" do legado da "emblemática" e centenaria institución. "Hoxe require da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa desaparición", reza o texto, que sinala o "respecto" á lexislación arxentina "que protexe os seus bens artísticos e culturais", así como a "a colectividade galega do mundo que conforma unha Galicia universal allea a límites artificiais" e as "decisións soberanas" das agrupacións do Centro Gallego.