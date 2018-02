Invitados de marzo en el Club FARO

Una conferencia del escritor e investigador Pepe Sedano sobre "El infierno y sus puertas", en torno a los deportados españoles a los campos de concentración nazis, abrirá los actos del Club FARO en marzo. Un mes que contará con el diplomático, embajador y abogado Domingo de Silos Manso, que abordará la crítica literaria de la posguerra a la Transición. Además también intervendrán los escritores Juan José Millás, Arcadi Espada, Pilar Eyre y Francisco Narla, junto con el periodista del decano Salvador Rodríguez, el psicólogo y pedagogo Javier Urra y los integrantes de Discamino.

El Club FARO DE VIGO inicia el próximo viernes día 2 su programación de marzo. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo). La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

"El infierno y sus puertas", las historias de Mauthausen, Treblinka, Ravensbrück y Sachsenhausen, centrará la conferencia y proyección de Pepe Sedano, escritor e investigador comprometido con la memoria histórica, y que ha recogido testimonios de los deportados de los campos de concentración nazis.

"La Onza de Oro. Crónica literaria de la posguerra a la Transición" es el título de la conferencia de Domingo de Silos Manso, diplomático, embajador y abogado, que hablará de la historia de España entre 1940 y 1990, con sus grandes cambios y transformaciones.

El escritor y periodista Juan José Millás mantendrá un diálogo que llevará por título "Talleres de escritura". Lo cotidiano y lo extraordinario se entremezclan en la última novela del escritor valenciano, "Que nadie duerma", una obra de amor y terror protagonizada por un personaje femenino inolvidable.

"La desconocida vida de Martín Códax. De Alfonso X a la ruta de la Seda" centrará la conferencia-proyección-coloquio de Francisco Narla, escritor y Premio Edhasa de Narrativas Históricas. Abordará la época más turbulenta del medioevo europeo, desde la España de Alfonso X El Sabio hasta las lejanas tierras de Mongolia.

Javier Urra, doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud; pedagogo terapeuta y ex defensor del Menor, hablará de la "Escala de Estabilidad Emocional". Proporcionará herramientas útiles para conocernos a nosotros mismos de una manera ágil e incluso divertida que nos ayudarán a analizar y entender las emociones positivas.

De "Cómo el populismo y la posverdad liquidan a los hombres" disertará el escritor y periodista Arcadi Espada. A raíz del caso de Francisco Camps, ofrecerá una crónica sobre los excesos del ajuste moral que se inició en España con la crisis y una advertencia sobre la erosión de la democracia que supone la confluencia de intereses entre el nuevo populismo y la información basura.

Bajo el título de "No dejes que nadie te diga que no puedes" hablarán diversos integrantes de DisCamino, asociación que lleva desde 2009 haciendo realidad el sueño de personas con problemas de movilidad de hacer el Camino de Santiago. Entre ellas, José Varela Lago, paralítico cerebral y presidente de este colectivo; y Gerardo Fernández Costa, sordo-ciego.

El periodista Salvador Rodríguez contará "Historias de galegos extraordinarios", rescatando del olvido un puñado de hombres y mujeres protagonistas de insólitas historias. Gallegos en la guerra de Vietnam, en el campo de concentración de Mauthausen, una menina de Velázquez, la guerrillera que militó junto a Fidel Castro, el maravilloso mago Waldemar...

Por último, la periodista e historiadora Pilar Eyre glosará la figura de "Carmen, la rebelde". En la charla contará la tortuosa relación entre Alfonso XIII y la actriz Carmen Ruiz Moragas, que había tenido una vida azarosa y un matrimonio trágico con un famoso torero, y que se negó a renunciar a su profesión, su independencia y su libertad.