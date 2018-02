The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai encabezan "O Son do Camiño" en Santiago

The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai serán cabezas de cartel del festival 'O Son do Camiño', una propuesta musical "de primer nivel" -que incluye a Franz Ferdinand o a Mando Diao- y que se celebrará en el Monte do Gozo de Santiago entre los días 28 y 30 de junio.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron ayer la cita musical, que agrupará a artistas de renombre internacional y nacional, en compañía de la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira. Este gran festival, y los diferentes conciertos que se programarán por las principales ciudades de Galicia, aún sin anunciar "situarán a la Comunidad como punto de referencia musical y cultural, a nivel internacional", remarcó Román Rodríguez.

Pocas horas después de la presentación del evento, el grupo parlamentario del PSOE y la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) se apresuraron a denunciar supuestas irregularidades en el contrato de adjudicación.

Los socialistas criticaron -directamente- la "concesión a dedo" de tres millones de euros, con un "burdo subterfugio. Por su parte, la AGEM criticó que el contrato fuese negociado "sin publicidad". También que en el anuncio de licitación tiene irregularidades como la ausencia de pliegos. Sospechan que el contrato fue preparado con "acciones que permitieran darle una apariencia de legalidad" y asegura que la concesión a una UTE de dos firmas "pone en riesgo la supervivencia de muchas empresas del sector".