Premian a los "Multicines Norte" por su apuesta por el cine independiente

Salas medianas y una pequeña taquilla, alejadas del bullicio de los centros comerciales y el olor a palomitas que inunda las grandes salas. Los espectadores de los Multicines Norte de Vigo disfrutan del cine independiente, de autor, de largometrajes y documentales en versión original que no proyectan las grandes marcas y también de esas pequeñas incomodidades. Saben a lo que van y su interés se centra en la pantalla. La última delicia, aún en proyección, es "Call Me by Your Name".

Por eso, la Academia Galega do Audiovisual (AGA) acaba de concederles el Premio Especial "José Sellier", con el que pretende reconocer a los cines vigueses como "un espacio de referencia para la cinefilia gallega, que lleva más de tres décadas apostando por el cine de autor desde la independencia del cine de barrio".

Recibieron el galardón en el Encuentro de Finalistas de los XVI Premios Maestro Mateo que se celebró ayer y que recogió la actriz Marta Doviro, en representación de los multicines. La AGA destaca el ejemplo extraordinario de estas salas, gestionadas desde su apertura por la misma empresa familiar, y que "ofrecen al público la posibilidad de descubrir filmes fuera de los circuitos mayoritarios, incluyendo películas en versión original, reposiciones de clásicos y, por supuesto, cine gallego".