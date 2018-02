Mark Hamill presentará la gala de los Óscar y recibe una estrella en Hollywood

Mark Hamill -Luke Skywalker en la mítica saga "Guerra de las Galaxias"- será uno de los presentadores de los premios Óscar del 4 de marzo, y cuatro días después recibirá una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

La Academia de cine de Estados Unidos presentó el nombre de Hamill junto a otras nueve celebridades que anunciarán igualmente ganadores en los cotizados premios, entre los que se incluyen el guatemalteco Oscar Isaac -también de "Star Wars"-, y los descendientes de puertorriqueños Gina Rodríguez y Lin-Manuel Miranda.

El actor de 66 años bromeó poco después en Twitter: "Nota mental: 1) Hablar lo suficientemente rápido para que la orquesta no me mande a callar. 2) No hacer bromas con 'R2-Me Too'. 3) Luego de abrir el sobre no decir 'La La Land'".

El segundo punto es un juego de palabras con el droide R2-D2 y el movimiento #MeToo contra el abuso sexual y la inequidad de género en Hollywood y en otros ámbitos. El tercero se refiere al caos en el anuncio del premio a mejor película el año pasado, que, por una confusión en los sobres, se anunció equivocadamente para "La La Land" en vez de a "Moonlight".

Presentarán también Gal Gadot, Armie Hammer, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran y Zendaya.