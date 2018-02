Cepeda anuncia firma de discos en Ourense

Los fans gallegos de Operación Triunfo están de suerte. Aunque el concurso contó con tres participantes gallegos, hasta el momento la comunidad tan solo ha vivido una firma de discos. Fue el pasado 27 de enero cuando Roi, Nerea y Juan Antonio revolucionaban A Coruña. También será la ciudad herculina donde se celebre el hasta ahora único concierto programado en Galicia.



Pero si decimos que los seguidores de los artistas surgidos del talent están de suerte es porque parece que habrá nueva firma de discos en Galicia, y será en Ourense.



Así lo anunciaba Cepada a través de su cuenta de twitter. Lo hacía, eso sí, en medio de un monumental cabreo contra aquellos que 'no tienen ni idea' de su 'vida privada'.





Iba a dar bola a gente que no tiene ni puta idea de mi vida privada pero mejor paso y os digo que os quiero mucho, y que va a haber firma en Ourense ?? — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 22 febreiro 2018



Con todo, aún no hay fecha, de hecho, en las últimas citas anunciadas desde la cuenta oficial del programa no se incluye la ciudad de As Burgas